China responde a Estados Unidos por aranceles a México tras declaración “ofensiva”

La embajada de China respondió a la redacción que hizo Peter Navarro sobre el modelo económico de Estados Unidos y los aranceles que el gobierno de México impuso a sus mercancías.

China expresó su descontento y oposición ante las declaraciones de Peter Navarro y las categorizó como “altamente ofensivas”, pues buscan sumar aliados que aumenten los aranceles.

“Tales declaraciones son altamente ofensivas, por la que la Embajada de China en México ha expresado su firme descontento y enérgica oposición" Embajada de China en México

China rechaza declaración “ofensiva” a favor de Estados Unidos tras aranceles de México

El pasado 26 de diciembre, la Embajada de China en México respondió a Peter Navarro, consejero del gobierno de Estados Unidos, que habría desacreditado las importaciones chinas.

Peter Navarro dijo que los aranceles que México impuso a China es un “ascenso del modelo comercial de Trump” por lo que otros países deberían seguir el ejemplo y aumentar sus tarifas contra el país asiático.

Asimismo, la embajada señaló que Peter Navarro es un político con “conducta cuestionable” que politiza y militariza asuntos económicos-comerciales para crear polémica en los medios.

China aseguró que Estados Unidos intenta “reconfigurar las reglas del comercio internacional mediante el unilateralismo y la coacción económica” en América Latina mediante un modelo fallido.

Pese a la declaración del consejero de Estados Unidos, la embajada de China aseguró que su gobierno seguirá trabajando para construir una economía mundial abierta.