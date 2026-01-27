Tras el fallo de la SCJN que avala un cobro adicional de 67 millones de pesos por parte del SAT, Ricardo Salinas Pliego reaccionó en redes sociales con un mensaje irónico.

El empresario dijo que era momento de “pagar sus deudas”, aunque se refirió a una rifa pendiente con sus seguidores.

El 27 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el SAT sí puede cobrarle 67 millones de pesos más al polémico empresario Ricardo Salinas Pliego.

Ante ello, el multimillonario difundió una publicación con la que se habría burlado del tema, toda vez que señaló que este es un buen momento para pagar los adeudos que tiene.

Sin embargo, lo dicho por Salinas Pliego no fue en relación al tema fiscal con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), sino por una deuda con sus seguidores de X.

Así se puede establecer debido a que en su mensaje, el empresario respondió a un usuario de la plataforma que le pidió pagarle una gorra, en referencia a una rifa que hizo en diciembre.

Por ello, el magnate dijo que este es un buen momento para cubrir el adeudo que mantiene con sus seguidores, pues recordó que aún debe unas gorras de su movimiento político, MACC.

Cabe destacar que en diciembre del 2025, el empresario lanzó una rifa de gorras en la que pidió a sus seguidores participar mencionando los proyectos fallidos del gobierno federal.

SCJN avala nuevo cobro del SAT a Ricardo Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego enfrenta nuevas deudas tras el fallo de la SCJN que avaló al SAT proceder con un cobro adicional de 67 millones de pesos por pérdidas fiscales indebidas.

El SAT sostuvo que la empresa Nueva Elektra del Milenio, declaró pérdidas en exceso durante 2012 lo que derivó en un crédito fiscal confirmado ahora contra Ricardo Salinas Pliego y su grupo.

El fallo se suma a los siete créditos previos por más de 51 mil millones consolidando así las deudas del empresario frente a a la autoridad fiscalizadora en procesos definitivos.

Con esta resolución el SAT refuerza su posición en los litigios fiscales mientras el multimillonario acumula deudas que ya no pueden ser impugnadas en tribunales mexicanos.