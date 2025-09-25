La tensión entre la presidenta de México Claudia Sheinbaum y el empresario de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego continúa.

Ahora, Sheinbaum cuestionó la forma en que Salinas Pliego adquirió TV Azteca, esto como respuesta a la amenaza de demanda que el empresario lanzó en su contra.

“Más que la deuda, la difamación que él hace en su televisora y las redes sociales, a ver les dejo estas preguntas: ¿Cómo compró la televisora? ¿Cuánto fue beneficiario del Fobaproa? ¿Quién lo demandó para que regresara el dinero de la televisora? ¿Cómo tiene ADN 40? ¿Cómo adquirió acciones de Mexicana?" Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México respondió de manera tajante y directa, lanzando varios cuestionamientos al empresario. En primera instancia preguntó: “¿Por qué sería en Estados Unidos?” e incluso cuestionó cómo funciona una demanda por difamación en ese país.

En un revés a la amenaza legal del presidente de Grupo Salinas, de 69 años, Claudia Sheinbaum avivó el debate al poner sobre la mesa el tema de la adquisición de TV Azteca por parte del empresario.

También preguntó sobre los beneficios que obtuvo con el Fobaproa, la compra de ADN 40 y las acciones de Mexicana de Aviación en manos de Salinas Pliego.

Durante la Mañanera del Pueblo del jueves 25 de septiembre de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de 63 años, volvió a hablar sobre Ricardo Salinas Pliego, en medio de la tensión que recientemente se ha intensificado con el empresario.

Esto ocurrió en respuesta al comunicado difundido ayer por Grupo Salinas, en el que se advirtió que demandará a Sheinbaum “en México y Estados Unidos por difamación y daño moral, para que la verdad prevalezca”.