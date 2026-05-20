Ari Adler Brotman, presidente de Royal Caribbean México, salió en defensa del proyecto “Perfect Day México” en Mahahual, Quintana Roo, luego de la polémica ambiental y social que ha generado el megaproyecto turístico impulsado por la compañía de cruceros.

“Somos una empresa muy cuidadosa con todos los temas ambientales y de cumplimiento de ley en los lugares que tocamos y Perfect Day, México, no es la excepción. Hicimos una MIA (Manifestación de Impacto Ambiental) muy bien elaborada. Sin embargo, vemos que hay mucha desinformación en los medios y en redes sociales.” Ari Adler Brotman, presidente de Royal Caribbean México

En entrevista con la periodista Erika Rosete de El País , Ari Adler Brotman de Royal Caribbean aseguró que existe “mucha desinformación” sobre el desarrollo y lamentó que el futuro de Mahahual “se decida en redes sociales y a miles de kilómetros”.

Royal Caribbean insiste en beneficios de “Perfect Day” para Mahahual

Durante la entrevista con Erika Rosete de El País, Adler Brotman afirmó que el proyecto contemplaba acciones ambientales y sociales para beneficiar a la comunidad del sur de Quintana Roo.

El representante de Royal Caribbean sostuvo que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) fue elaborada bajo criterios técnicos y legales, además de rechazar que el proyecto pretenda destruir manglares en la zona.

“En Mahahual hay un rezago muy antiguo en infraestructura y, como vecinos e inversionistas, tenemos el propósito de ayudar a resarcirlos o traer lo que hace falta realmente a la comunidad. Se ha dicho mucho que estamos por destroza 90 hectáreas de manglar de selva y que es el último bastión que queda, cuando la verdad es exactamente lo contrario” Ari Adler Brotman, presidente de Royal Caribbean México

Según explicó Brotman, 45 hectáreas donde se planeaba construir “Perfect Day México” ya cuentan con urbanización previa, mientras que otras 45 hectáreas de manglar fueron adquiridas con el objetivo de restaurarlas por el deterioro en el que se encuentran.

También Ari Adler Brotman defendió que la empresa ha cumplido con las autoridades ambientales y negó irregularidades relacionadas con permisos o cambios de uso de suelo.

“Nuestro proyecto se desplanta sobre 45 hectáreas de terreno que tiene construcciones, calles, está urbanizado. Las otras 45 hectáreas son una reserva de manglar que adquirimos con el único propósito de restaurarla porque se encuentra muy dañada.” Ari Adler Brotman, presidente de Royal Caribbean México

Las declaraciones de Ari Adler Brotman de Royal Caribbean México a El País se hicieron días antes de que la Semarnat anunciara que no aprobará el megaproyecto turístico por posibles riesgos ecológicos en la región de Mahahual y el Sistema Arrecifal Mesoamericano.

Pese a ello, Royal Caribbean mantiene su postura de continuar defendiendo la viabilidad del proyecto y seguir invirtiendo en México, lo que ha causado también críticas por parte de ambientalistas.

“Es muy triste ver que el destino de una comunidad que ha sido olvidada por tantos años se esté decidiendo en redes sociales y a miles de kilómetros cuando la gente que está atacando el proyecto ni siquiera conoce; muchos de ellos creo que no podrían ni marcar Mahahual en un mapa.” Ari Adler Brotman, presidente de Royal Caribbean México

Con información de El País.