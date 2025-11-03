TV Azteca cambia su nombre a Operadora Mexicana de Televisión, y los usuarios ya opinan si será una nueva estrategia de Ricardo Salinas Pliego.

El pasado domingo 2 de noviembre del 2025, tras terminar el reality show de La Granja VIP que se emite por la señal de TV Azteca, los usuarios notaron algo en los créditos: el cambio de nombre a Operadora Mexicana de Televisión (OMT).

Usuarios notan cambio de nombre de TV Azteca a Operadora Mexicana de Televisión (TV Azteca )

Y es que ahora en vez de llamarse TV Azteca, todo indica que han cambiado su razón social para llamarse Operadora Mexicana de Televisión.

Cabe recordar que Operadora Mexicana de Televisión ya existía siendo una subdivisión de TV Azteca, pero solo la usaban para manejar el Proyecto 40, el cual ya está extinto.

Es por eso que los usuarios en redes se preguntan si es que el cambio de nombre o razón social de TV Azteca a Operadora Mexicana de Televisión será una nueva estrategia para evitar los impuestos que se le deben al SAT.

Aunque otros usuarios aseguran que el nombre de Operadora Mexicana de Televisión es el nombre con el que usualmente TV Azteca suele registrar sus productos o marcas.

Eso sí, los usuarios en redes sociales se han dado cuenta a penas del cambio del nombre al finalizar los créditos durante el reality show de La Granja VIP, pues aseguran que anteriormente, la frase de Operadora Mexicana de Televisión no aparecía en los programas.