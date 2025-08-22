La presidenta Claudia Sheinbaum se burló de TV Azteca pues dijo que su rating esta cayendo en picada.

También critico a su nuevo fichaje, Carlos Alazraki, con su regreso a ADN40 pues dijo que piensan que con él van a aumentar el rating que ha perdido .

En cambio, dijo durante su conferencia mañanera de este 22 de agosto que los canales públicos como Canal Once, Canal 22 y Canal 24 están aumentando su rating.

“Está aumentando mucho el rating de los medios públicos y otros están cayendo pero así (ademán de caída en picada y chiflido). Hay una televisora que, híjole, cada día tiene menos rating, ahora se llevaron a ( se refiere a Carlos Alazraki). Creen que con eso van a aumentar su rating, son asiduos del Detector deMetniras de todos los miércoles” Claudia Sheinbaum

Carlos Alazraki estrenó Atypical TV en el canal hermano de TV Azteca y recibe estas críticas

Cabe recordar que el 31 de julio, Carlos Alazaraki estrenó la llegada de Atypical TV a ADN40, canal hermano de TV Azteca y propiedad de Ricardo Salinas Pliego.

Su programa se transmite a las 11:30 de la noche con undulación de 30 minutos.

En redes sociales ADN40 han recibido críticas como “cuando se esmeraban por haber tocado fondo con su programación basura… nos vuelven a sorprender”.

“30 minutos de pura mierda” dijo otro usuario y uno más remató con “se aferran a programas que no tiene contenido productivo sino (se dedican a) mal informar”.

Claudia Sheinbaum explica cómo se otorga publicidad a medios de comunicación

Claudia Sheinbaum recordó que ahora hay medios de comunicación que ya no reciben publicidad del gobierno (como TV Azteca, de Ricardo Salians Pliego) y que esta es mucho menor a la publicidad a “raudales” de Enrique Peña Nieto.

También explicó que hay una política con la que se define cómo sea la publicidad a los medios, tanto públicos, privados y digitales.

Al asegurar que los medios públicos han incrementado su rating, Claudia Sheinbaum aseguró ha recibido comentarios de personas que le han expresado que les gusta la barra de opinión de Canal Catorce y el contenido de Canal 22 y Canal 14.

No obstante, hay críticas sobre el sesgo hacia la Cuarta Transformación desde el sexenio anterior.

Agregó que esos medios públicos son soporte de lo que se presenta en su conferencia mañanera como las secciones:

Detector de Mentiras

Mujeres en la Historia

Humanismo Mexicanos

Otras

Por ello, Claudia Sheinbaum felicitó a los trabajadores de los medios públicos y dijo que se esta viendo cómo mejorar sus condiciones laborales, como dejar de tenerlos en esquemas de honorarios y renovar sus equipos tecnológicos.