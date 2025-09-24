Ricardo Salinas Pliego estaría considerando demandar a la presidenta Claudia Sheunbaum por difamación, así lo anunció Grupo Salinas a través de un comunicado en redes sociales.

Esto se da luego de que Claudia Sheinbaum asegurará en su mañanera de hoy miércoles 24 de septiembre que Ricardo Salinas Pliego pagó una fianza para evitar ser arrestado en Estados Unidos.

Ricardo Salinas Pliego amenaza demandar a Claudia Sheibaum por difamación

Grupo Salinas informó que está considerando demandar a la presidenta Claudia Sheinbaum tras las afirmaciones que hizo en su conferencia matutina sobre el empresario Ricardo Salinas.

“Estamos analizando y evaluando iniciar las demandas y acciones legales pertinentes en México y EEUU en contra de la titular del Ejecutivo Federal por difamación y daño moral”. Comunicado de Grupo Salinas

Claudia Sheinbaum aseguró que Ricardo Salinas Pliego pagó 25 millones de dólares de fianza para evitar ser arrestado en Estados Unidos por incurrir en un caso de defraudación fiscal.

El comunicado de Grupo Salinas asegura que las afirmaciones de Claudia Sheinbaum son parte de una “persecución política” contra Ricardo Salinas, más allá de la disputa fiscal que existe.

Grupo Salinas señaló que el tema contra Ricardo Salinas Pliego solo es un distractor para desviar la atención pública de lo que realmente importa, refiriéndose al caso de Hernán Bermúdez Requena.

Ricardo Salinas Pliego demandará a Claudia Sheinbaum. (Redes sociales)

Revelan documentos de la fianza que Ricardo Salinas Pliego pagó en Estados Unidos

Pese a los señalamientos del Grupo Salinas, en redes sociales circulan los documentos en los que se confirma que Ricardo Salinas Pliego pagó una fianza de más de 25 millones de dólares.

Según la información, la póliza de fianza fue emitida por Great Midwest Insurance Company por un total de 25 millones 256 mil 855 dólares, a nombre del empresario Ricardo Salinas Pliego.

Esta fianza habría sido pagada para aplazar el arresto en Estados Unidos, pues Ricardo Salinas Pliego fue acusado de desacato tras incumplir una orden de pago a AT&T por 20 millones de dólares.

Fianza de Ricardo Salinas Pliego en Estados Unidos. (Redes sociales)