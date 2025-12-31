Seguros Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, será quien pague por los daños del accidente del Tren Interoceánico del pasado 28 de diciembre.

Esta aseguradora responderá por los daños materiales provocados por el descarrilamiento en la Línea Z, inaugurada el 22 de diciembre de 2023.

Este accidente en el Tren Interoceánico dejó como saldo 13 personas muertas, entre ellas, una menor de edad.

Seguros Azteca cubrirá daños materiales del accidente del Tren Interoceánico

Seguros Azteca será quien cubra los daños materiales provocados por el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

Esto debido ya que la aseguradora de Ricardo Salinas Pliego obtuvo el contrato para la protección de los bienes patrimoniales del Tren Interoceánico en diciembre de 2024.

Este seguro para los bienes de la Línea Z incluye:

63 locomotoras

47 vagones

Cabe destacar que se debe realizar y concluir con las investigaciones que aclaren las razones por las que ocurrió el siniestro, con el apoyo del análisis de la información registrada por:

¿Por cuánto está asegurada la Línea Z del Tren Interoceánico?

De acuerdo con Reforma, Seguros Azteca cotizó el seguro para la Línea Z del Tren Interoceánico con una prima anual de 71.5 millones de pesos.

Asimismo, señaló que el monto máximo que puede cubrir el seguro es de 2 millones de dólares por siniestro, es decir, alrededor de 36 millones de pesos por la pérdida de vagones y locomotoras.

Cabe recordar que en la tragedia, varios vagones se descarrilaron y cayeron en una pendiente; lo que provocó decenas de heridos y 13 personas muertas.

Por otra parte, Seguros Azteca pagará hasta un millón de dólares, poco más de 18 millones de pesos, por la remoción de escombros.