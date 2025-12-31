El Tren Interoceánico dejará de tener seguro para pasajeros a partir del primer momento del año 2026.

De acuerdo con la plataforma Compras MX, la licitación para el seguro para pasajeros del Ferrocarril Interoceánico 2026 fue declarado desierto ya que no se presentó ninguna propuesta.

Esto en el marco del reciente accidente ocurrido en el tramo de Nizanda, Oaxaca, del Tren Interoceánico donde 13 personas murieron y 98 más resultaron heridas.

Tren Interoceánico se queda sin seguro para pasajeros a partir de 2026

La licitación para Seguro de Pasajeros del Ferrocarril Interoceánico 2026, LA-13-J3L-013J3L001-N-6-2026, se declaró desierta el pasado 19 de diciembre.

La licitación, a cargo de la Gerencia de Adquisiciones y Obra Pública del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, no recibió ninguna propuesta para el seguro de pasajeros que debía iniciar su cobertura a partir del 1 de enero.

Esto quiere decir que a partir del jueves 1 de enero de 2026 no se contará con seguro para los pasajeros para el Tren Interoceánico.

¿Tren Interoceánico se quedará sin seguro para pasajeros?

A pesar de que la licitación sobre el seguro para pasajeros del Tren Interoceánico fue declarado desierto, esta línea ferroviaria no se quedará sin aseguramiento.

Luego del primer proceso, el Tren Interoceánico tiene la facultad de emitir una segunda convocatoria o entregar en adjudicación directa del contrato de seguro para pasajeros.

De acuerdo con el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuando se declare desierta una licitación, “la dependencia o entidad podrá emitir una segunda convocatoria, o bien optar por el supuesto de excepción previsto en el artículo 54, fracción VII, de esta ley”, es decir, adjudicación directa.