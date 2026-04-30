La discusión sobre si los juegos digitales de PlayStation caducan tras 30 días sin conexión encendió alarmas entre usuarios luego de que se detectara un temporizador en licencias recientes.

Sin embargo, Sony ya explicó qué significa realmente este límite tras los reportes iniciales que señalaban que títulos comprados después de marzo de 2026 incluían un “periodo de validez” de 30 días en PlayStation.

Esto hizo pensar a los usuarios de PlayStation que era obligatorio conectarse a internet cada mes para no perder acceso a los videojuegos digitales de Sony.

Sony aclara el límite de 30 días en licencias digitales

Tras la polémica y rumores sobre una licencia de 30 días que impuso Sony a los videojuegos digitales comprados para PlayStation, la empresa aclaró el asunto.

“Los jugadores pueden seguir accediendo a los juegos que hayan comprado y disfrutándolos con normalidad. Se requiere una única comprobación en línea para confirmar la licencia del juego, tras la cual no será necesario realizar más comprobaciones.” Portavoz de Sony

De acuerdo con Sony, este plazo de 30 días no implica que los jugadores deban conectarse constantemente; es decir que los jugadores solo necesitan una verificación para confirmar la licencia de sus juegos comprados digitalmente para PlayStation y luego pueden acceder sin más comprobaciones.

Pues se trata de una verificación inicial de licencia: una vez validada en línea, el juego queda ligado a la cuenta del usuario de PlayStation y puede usarse sin restricciones posteriores.

Es decir, no existe una “renovación mensual obligatoria” como se temía y se difundía en redes sociales para los usuarios de PlayStation.

PlayStation (Nikita Kachanovsky / Unsplash)

¿Por qué inició la polémica de la licencia de 30 días de PlayStation?

Sony ha aclarado la confusión en los usuarios de PlayStation luego de que se generara una polémica ante una licencia de 30 días por los videojuegos comprados de manera digital.

La confusión surgió por la aparición de ese temporizador en la interfaz de Sony, que algunos interpretaron como una caducidad activa del acceso para los juegos digitales de PlayStation.

De igual manera, esta polémica creció más cuando algunos usuarios de PlayStation reportaron bloqueos temporales al superar los 30 días sin conexión, lo que alimentó la idea de un nuevo sistema DRM más restrictivo.

En ese contexto, Sony explicó que el sistema convierte una licencia temporal en permanente tras la validación en línea, por lo que no es necesario repetir el proceso cada mes.

Aun así, el caso reabrió el debate sobre la propiedad de los juegos digitales en PlyStation y la dependencia de servidores para acceder a contenidos comprados, una preocupación recurrente en la industria.