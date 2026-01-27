Contrarian Capital Management es otro fondo de inversión estadounidense demandado por Ricardo Salinas Pliego por afectar a sus empresas con una supuesta “campaña negra”.

De acuerdo con abogados del empresario, este fondo de inversión, junto con Cyrus inversora, junto con Cyrus Capital Partners, afectaron sus empresas con la demanda por incumplimiento de pago por bonos adquiridos desde 2017.

La contrademanda de Ricardo Salinas Pliego señala que esta “campaña negra” influyó en la decisión de la SCJN de declarar improcedentes sus amparos, lo que lo obliga a pagar su deuda de 51 mil millones de pesos.

Aquí te contamos quién es el dueño de la empresa Contrarian Capital Management, demandada por Salinas Pliego en Estados Unidos.

¿Quién es el dueño de Contrarian Capital Management?

Contrarian Capital Management es una empresa de inversión de activos en dificultades que pertenece a varios socios.

Los principales socios de este fondo de inversión estadounidense son:

John R. Bauer

Janice Stanton

Gil Tenzer

John R. Bauer es el fundador y CEO de este fondo de inversión, especializado en dificultades desde 1986; obtuvo una licenciatura en Artes en Rutgers College y un MBA en la Escuela de Negocios de Harvard.

Asimismo, forma parte del Consejo de Administración de Harvard Industries, INC.; además ha formado parte de:

International Coal and Special Metals Corp.

Oppenheimer and Co.

Grupo de Quiebras de Bear Stearns

Auditoría de Crédito de The chase Manhattan Bank NA

Por su parte, Janice Stanton es socia de Contrarian Capital Management; cuenta con una maestría en Administración de Negocios por la universidad de Stanford.

Gil Tenzer por su parte, tiene una maestría en Administración de Negocios por The Wharton School y una licenciatura en Ciencias en Administración de Empresas por la Universidad de Georgetown.

Tenzer ha sido el responsable de la búsqueda, gestión y coordinación de la enajenación de las inversiones inmobiliarias de Contrarian Capital Management.

Salinas Pliego demanda a Contrarian Capital Management y Cyrus Capital Partners

Ricardo Salinas Pliego inició una contrademanda contra Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management por 400 millones de dólares por una “campaña negra” en contra de sus empresas, aprovechando el conflicto en México con el gobierno de Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el empresario, sus acreedores se aprovecharon del conflicto político que mantiene en México para desacreditarlo, lo que, según la demanda, influyó en la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su adeudo con el SAT.