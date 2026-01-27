Ricardo Salinas Pliego inició una contrademanda en Estados Unidos en contra de Cyrus Capital Partners, un fondo de inversión estadounidense que lo demandó por incumplimiento de pago.

De acuerdo con abogados del empresario, esta contrademanda se debe a que dicha inversora, junto con Contrarian Capital Management, iniciaron una campaña negra en contra de sus empresas.

Esto para debilitar a las empresas de Ricardo Salinas Pliego, pues, considera, influyeron en la decisión de la SCJN de declarar improcedentes sus amparos, lo que lo obliga a pagar su deuda de 51 mil millones de pesos al SAT.

Aquí te contamos quién es el dueño de la empresa Cyrus Capital Partners, demandado con Salinas Pliego.

¿Quién es el dueño de Cyrus Capital Partners?

Cyrus Capital Partners es un fondo de inversión de Estados Unidos fundado y dirigido por Stephen Freidheim.

Este fondo es propiedad principalmente de Stephen C. Freidheim, quien tiene una licenciatura en economía de la Universidad de Yale; fundó la empresa en 1999 en Nueva York.

Esta empresa tiene presencia en Estados Unidos y el Reino Unido, con sede en Nueva York e Inglaterra.

Previo a fundar la empresa de inversión que actualmente sostiene una disputa con TV Azteca por el incumplimiento de pagos de un bono adquirido en 2017, Freidheim formó parte de varios consejos.

Su carrera en empresas privadas fue amplia y trabajó en:

Bankers Trust

Nomura Securities

aerolínea Virgin America (cofundador)

Además, actualmente preside el Comité ejecutivo del Consejo del Instituto Peterson de Economía Internacional y fideicomisario de la Fundación Olímpica y Paralímpica de Estados Unidos.

Salinas Pliego demanda a Cyrus Capital Partners

Ricardo Salinas Pliego inició una contrademanda contra Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management por 400 millones de dólares por una “campaña negra” en contra de sus empresas, aprovechando el conflicto en México con el gobierno de Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el empresario, sus acreedores se aprovecharon del conflicto político que mantiene en México para desacreditarlo, lo que, según la demanda, influyó en la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su adeudo con el SAT.