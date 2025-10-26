Ricardo Salinas Pliego prometió pagar el 10% de su deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en un plazo de 10 días, en medio de los festejos por su cumpleaños 70.

Porcentaje que equivaldría a 7 mil 600 millones de pesos de su deuda actual por más de 74 mil millones de pesos.

En un evento público, Ricardo Salinas Pliego aseguró su voluntad de pagar su deuda millonaria al SAT, además de que Grupo Salinas ya está “cansado” de los litigios.

Incluso, desde la cuenta oficial de Grupo Salinas publicaron una serie de documentos para dar cuenta de los acuerdos previos que tenían desde el sexenio pasado.

Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca (Mireya Novo)

Cabe recordar que durante la conferencia Mañanera del Pueblo del viernes 27 de junio de 2025, la titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, dio conocer que Ricardo Salinas Pliego y Grupo Salinas tienen actualmente 32 juicios en litigio por más de 74 mil millones de pesos.

Grisel Galeano señaló que los casos de Grupo Salinas que se litigan en el Poder Judicial de la Federación abarcan instancias como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Tribunales Colegiados, Juzgados de Distrito y Tribunales Administrativos, y que se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

3 asuntos en la SCJN por 26 mil millones de pesos

5 asuntos en Tribunales Colegiados de Circuito por 20 mil millones de pesos

11 asuntos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por 8 mil mdp

13 asuntos en otras instancias por 20 mil millones de pesos

Salinas Pliego pagará menos de una cuarta parte de su deuda con el SAT

En un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Ricardo Salinas Pliego dijo en un evento público que podría pagar parte de su deuda con el SAT en menos de 10 días.

Aseguró que desde Grupo Salinas ya están cansados de los litigios que enfrentan con el Gobierno federal ante la deuda millonaria con el SAT.

Asimismo, aseguró que son más de 200 mil familias que dependen de Grupo Salinas por lo que destacó su voluntad para pagar.

Como lo prometió desde ese evento, a través de redes sociales Grupo Salinas exhibió una serie de documentos que probarían los distintos acuerdos que tenían con el SAT durante el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pero que acusa que estos no fueron respetados.

E incluso una carta dirigida desde octubre 2024 a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo donde le explica el problema legal que ha tenido para pagar ante el SAT, y los supuestos desacuerdos que ha enfrentado ante funcionarios para poder saldar su deuda.

En la misma carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, Ricardo Salinas Pliego acusó a un grupo de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de “crear una estrategia” para que él no quisiera pagar.

Detalló que durante el sexenio pasado, AMLO designó a Arturo Medina, procurador fiscal de la federación como enlace del gobierno para su asunto.

Después de mesas de diálogo, Ricardo Salinas Pliego ofreció pagar al gobierno federal 7 mil 600 millones de pesos, menos de una cuarta parte de lo que debe: Más de 74 mil millones de pesos.

Ricardo Salinas Pliego (Cuartoscuro )

Luego explicó que tras ofrecer pagar los 7 mil 600 millones de pesos, dio un primer pago, en octubre de 2022, de un crédito fiscal de 2006 por un monto de 2 mil 700 millones de pesos, mismo que en su momento AMLO había anunciado en una mañanera.

Explicó en la misma carta que los expedientes completos de sus casos serían turnados a un ministro de la Suprema Corte, con pleno consentimiento de Arturo Medina y Adán Augusto López, entonces Secretario de Gobernación.

Pero, acusó de que manera “mañosa y dolosamente” los funcionarios del SAT no enviaron más que el expediente de 2013, dejando así abiertos los temas de 2008 al 2012.

También, que fue “maniobra perversa” la que impidió a la Suprema Corte resolver en su totalidad sus casos.

Y señaló al SAT de que su expediente estuvo por meses “guardado en el cajón”.

Es tiempo de que todo México conozca la verdad: en #GrupoSalinas SÍ QUEREMOS PAGAR.



Hace unos minutos, durante el festejo de su cumpleaños, nuestro presidente fundador @RicardoBSalinas, dio a conocer una serie de documentos que hoy hacemos públicos.



En primer lugar, la carta… pic.twitter.com/btE6NDawCP — Grupo Salinas (@gruposalinas) October 26, 2025

Los acuerdos que presuntamente tenía Ricardo Salinas Pliego con el gobierno

En los documentos expuestos por Grupo Salinas dieron cuenta de los supuestos acuerdos que tenía Ricardo Salinas Pliego con el gobierno anterior con Arturo Medina, con cifras actualizadas a septiembre de 2025.

Donde dieron a conocer dos casos de pago acordados por las cantidades de:

Primer acuerdo de pago por ISR: 8 mil 463 millones de pesos

Segundo acuerdo con de pago por ISR con un “recalculo” por: 11 mil 736 millones de pesos

Sin embargo estos no han sido reconocidos por autoridades federales de esta administración hasta el momento.