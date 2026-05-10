La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió recomendaciones para el Día de las Madres.

Con la intención de que haya un consumo responsable y no se vulneren los derechos de los consumidores en el festejo a mamá, Profeco dio sugerencias.

Estas son las recomendaciones de Profeco para el Día de las Madres

Vía redes sociales, Profeco emitió en un comunicado las siguientes recomendaciones para el Día de las Madres que se festeja este 10 de mayo:

Conocer las preferencias y necesidades de mamá; lo más caro no es necesariamente lo mejor

Anticipar compras y reservaciones por tratarse de una fecha de alto consumo

Revisar etiquetas, instructivos, garantías y contratos de lo que se va a adquirir. Si el producto que se ofrece se encuentra en existencia, no se puede negar ni condicionar su compra

Verifica la seguridad de tiendas en línea

Comparar precios en Quién es Quién en los Precios de Profeco

Exigir que los precios, tarifas, ofertas y promociones estén a la vista y sean respetados

La propina es voluntaria. Se debe revisar el ticket antes de pagar, en caso de que se haya realizado algún cargo sin consentimiento del comprador, se tiene derecho a pedir que lo retiren

Recomendaciones Profeco Día de las Madres (@Profeco / X)

La Profeco también especificó que por ningún motivo, se le puede negar a los consumidores ningún producto o servicio debido a:

raza

religión

sexo

condición económica

nacionalidad

orientación sexual

color de piel

por tener alguna discapacidad

En caso de que no se respeten los derechos de los consumidores, Profeco exhortó a realizar la denuncia correspondiente en sus canales oficiales.