El empresario Ricardo Salinas Pliego aseguró que cierra bien el año durante su mensaje para 2026.

A través de un video, compartido en sus redes sociales, Ricardo Salinas Pliego señaló estar seguro de que, como él, millones de mexicanos solo esperan para 2026 "paz, libertad, trabajo, vivir sin delincuencia y ser dueños del fruto de su trabajo“.

Ricardo Salinas Pliego pide elegir entre buenos y malos en mensaje para 2026

El empresario Ricardo Salinas Pliego compartió un video mensaje para 2026, en donde dijo a su seguidores que la vida “es lo más sagrado”.

Por ello, señaló es importante asegurarse de que los criminales estén en la cárcel, pues así las personas podrán tener un futuro.

Posteriormente aseguró que a sus empresas les está yendo bien, teniendo éxito, lo que dijo significa una buena atención al cliente.

Ricardo Salinas Pliego señaló que Grupo Salinas trabaja por mejorar la calidad de vida, siendo esto “lo que genera prosperidad”.

Luego de ello habló de sus intenciones políticas, las cuales dijo surgieron porque “ve lo que está bien y lo que está mal”.

Ricardo Salinas Pliego, Presidente de Grupo Salinas (Moisés Pablo Nava)

Fue así que se lanzó contra la izquierda mexicana, a quienes nombró “zurdos”, señalando que estos promueven el resentimiento, la envidia y el despojo que “no llevan a nada”.

Por el contrario, Salinas Pliego se colocó del lado de “los buenos”, pues estos dijo promueven la libertad, la vida, y la propiedad.

Esto, aseguró, genera prosperidad, innovación y competencia, siendo los “dos bandos” que la gente deberá escoger para México.

Así, el empresario Ricardo Salinas Pliego se dijo listo para “superar los obstáculos de los zurdos”, pues reiteró que cuenta con “la verdad y la razón” de su lado.