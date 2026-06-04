Luego de mucha expectativa, se dieron a conocer los detalles de las tarjetas de crédito Aeroméxico-Inbursa, que sustituirán a las que se tenían con Santander.
En total serán 3 las tarjetas de crédito Aeroméxico-Inbursa:
- Tarjeta de crédito Aeroméxico-Inbursa Ascend
- Tarjeta de crédito Aeroméxico-Inbursa Elevate
- Tarjeta de crédito Aeroméxico-Inbursa Horizon
Tarjeta de crédito Aeroméxico-Inbursa Ascend
La tarjeta de crédito Aeroméxico-Inbursa Ascend tiene una anualidad de 1,650 pesos y cuenta con los siguientes beneficios:
- Puntos Aeroméxico Rewards: 2 puntos por dólar facturado en Aeroméxico y 1 punto por dólar facturado en el resto de las compras
- Bono de bienvenida de 5 mil puntos de Aeroméxico Rewards: Solo en compras por 15 mil pesos en los primeros tres meses
- Una maleta documentada y equipaje de mano sin costo
- 2x1 en vuelos nacionales
- Priority Pass Membresía Digital
Tarjeta de crédito Aeroméxico-Inbursa Elevate
La tarjeta de crédito Aeroméxico-Inbursa Elevate tiene una anualidad de 3,300 pesos y cuenta con los siguientes beneficios:
- Puntos Aeroméxico Rewards: 2.4 puntos por dólar facturado en Aeroméxico y 1.2 punto por dólar facturado en el resto de las compras
- Bono de bienvenida de 7500 puntos de Aeroméxico Rewards: Solo en compras por 25 mil pesos en los primeros tres meses
- Bono de aniversario de 7500 puntos de Aeroméxico Rewards: Al alcanzar un gasto anual de 250 mil pesos
- Una maleta documentada y equipaje de mano sin costo
- 2x1 en vuelos nacionales
- Priority Pass Membresía Digital
- Sky Priority Zona 2
Tarjeta de crédito Aeroméxico-Inbursa Horizon
La tarjeta de crédito Aeroméxico-Inbursa Horizon tiene una anualidad de 8,100 pesos y cuenta con los siguientes beneficios:
- Puntos Aeroméxico Rewards: 3 puntos por dólar facturado en Aeroméxico y 2 punto por dólar facturado en el resto de las compras
- Bono de bienvenida de 30 mil puntos de Aeroméxico Rewards: Solo en compras por 50 mil pesos en los primeros tres meses
- Dos bonos de aniversario de 15 mil puntos de Aeroméxico Rewards: Al alcanzar un gasto anual de 500 mil y 750 mil pesos
- Una maleta documentada y equipaje de mano sin costo
- 2x1 en vuelos nacionales, Estados Unidos y Canadá
- Ascensos a Clase Premier: 2 al año en vuelos nacionales, Estados Unidos y Canadá
- Priority Pass Membresía Digital
- Sky Priority Zona 2