Luego de mucha expectativa, se dieron a conocer los detalles de las tarjetas de crédito Aeroméxico-Inbursa, que sustituirán a las que se tenían con Santander.

En total serán 3 las tarjetas de crédito Aeroméxico-Inbursa:

Tarjeta de crédito Aeroméxico-Inbursa Ascend

Tarjeta de crédito Aeroméxico-Inbursa Elevate

Tarjeta de crédito Aeroméxico-Inbursa Horizon

Tarjeta de crédito Aeroméxico-Inbursa Ascend

La tarjeta de crédito Aeroméxico-Inbursa Ascend tiene una anualidad de 1,650 pesos y cuenta con los siguientes beneficios:

Puntos Aeroméxico Rewards: 2 puntos por dólar facturado en Aeroméxico y 1 punto por dólar facturado en el resto de las compras

Bono de bienvenida de 5 mil puntos de Aeroméxico Rewards: Solo en compras por 15 mil pesos en los primeros tres meses

Una maleta documentada y equipaje de mano sin costo

2x1 en vuelos nacionales

Priority Pass Membresía Digital

Tarjeta de crédito Aeroméxico-Inbursa Ascend (Inbursa)

Tarjeta de crédito Aeroméxico-Inbursa Elevate

La tarjeta de crédito Aeroméxico-Inbursa Elevate tiene una anualidad de 3,300 pesos y cuenta con los siguientes beneficios:

Puntos Aeroméxico Rewards: 2.4 puntos por dólar facturado en Aeroméxico y 1.2 punto por dólar facturado en el resto de las compras

Bono de bienvenida de 7500 puntos de Aeroméxico Rewards: Solo en compras por 25 mil pesos en los primeros tres meses

Bono de aniversario de 7500 puntos de Aeroméxico Rewards: Al alcanzar un gasto anual de 250 mil pesos

Una maleta documentada y equipaje de mano sin costo

2x1 en vuelos nacionales

Priority Pass Membresía Digital

Sky Priority Zona 2

Tarjeta de crédito Aeroméxico-Inbursa Elevate (Inbursa)

Tarjeta de crédito Aeroméxico-Inbursa Horizon

La tarjeta de crédito Aeroméxico-Inbursa Horizon tiene una anualidad de 8,100 pesos y cuenta con los siguientes beneficios:

Puntos Aeroméxico Rewards: 3 puntos por dólar facturado en Aeroméxico y 2 punto por dólar facturado en el resto de las compras

Bono de bienvenida de 30 mil puntos de Aeroméxico Rewards: Solo en compras por 50 mil pesos en los primeros tres meses

Dos bonos de aniversario de 15 mil puntos de Aeroméxico Rewards: Al alcanzar un gasto anual de 500 mil y 750 mil pesos

Una maleta documentada y equipaje de mano sin costo

2x1 en vuelos nacionales, Estados Unidos y Canadá

Ascensos a Clase Premier: 2 al año en vuelos nacionales, Estados Unidos y Canadá

Priority Pass Membresía Digital

Sky Priority Zona 2