El empresario Ricardo Salinas Pliego lanza propuesta de colaboración a MrBeast.

La visita de MrBeast al Edomex con Eugenio Derbez, ya generó reacciones por parte de Salinas Pliego, de 70 años de edad.

A través de su cuenta de X (Twitter), Salinas Pliego se mostró dispuesto a colaborar con MrBeast para hacer algo “por México”.

En su publicación, Salinas Pliego arrobó a MrBeast- de 27 años de edad- con el objetivo de que el famoso youtuber recibiera su mensaje.

“A ver si alguna vez coincido con @MrBeast para ver qué podemos hacer juntos por México.” Ricardo Salinas Pliego

Hasta el momento, MrBeast no ha respondido a Salinas Pliego sobre alguna futura colaboración como lo hizo con Eugenio Derbez, de 64 años de edad.

Salinas Pliego propone colaboración a MrBeast (@RicardoBSalinas / X)

La propuesta de Salinas Pliego ha generado diversas reacciones en redes.

Algunos usuarios criticaron al dueño de TV Azteca por querer trabajar con MrBeast, mientras que otros aseguraron que se trataba de una excelente idea.

Fue el pasado 20 de enero cuando MrBeast y Eugenio Derbez visitaron San Andrés Tepetitlán para apoyar un proyecto educativo.

MrBeast y Eugenio Derbez visitan Edomex por proyecto educativo en San Andrés Tepetitlán (Especial)

Tanto el youtuber y el actor habrían ayudado a la construcción e inauguración de una escuela de Educación Media Superior.

Algunas versiones indican que MrBeast también entregó en una escuela local:

Becas escolares a estudiantes

Material didáctico

Equipo escolar

La llegada de MrBeast y Eugenio Derbez a San Andrés Tepetitlán fue en helicóptero en compañía de elementos de seguridad.

Durante su visita, MrBeast y Eugenio Derbez convivieron con niños y sus seguidores.