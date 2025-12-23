A través de un mensaje en sus redes sociales, con motivo de la Navidad, María Laura Medina recordó el interés político de su esposo, el empresario Ricardo Salinas Pliego.

Y es que, tal y como ha hecho alusión el propio Ricardo Salinas Pliego de cara a las elecciones 2030, el mensaje de María Laura Medina señaló hacia un “renacer” de nuestro país.

Les comparto un mensaje de mi bella e inteligente esposa, @MLMSalinas, con motivo del nacimiento del Niño Jesús y su celebración este 25 de diciembre.



Si les gusta, denle RT. https://t.co/GoL3vmlhqq — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 23, 2025

María Laura Medina manda mensaje de Navidad y hace recordar intenciones de Salinas Pliego para 2030

En su cuenta de X, María Laura Medina compartió a sus seguidores un mensaje con motivo de la Navidad, el cual hizo de manera inevitable pensar en Ricardo Salinas Pliego.

En este nombró a la “estrella de Belén”, a quien dijo pediría ver a México “renacer”, así como al Niño Dios, a quien le pediría el regalo de “resucitar” como él lo hizo.

Posteriormente, hizo una referencia hacia nuestro país, pidiendo que “vuelva a brillar y ser libre”, además de pedir recuperar “la esperanza y la fe”.

María Laura Medina pidió también en su mensaje de Navidad que México mantenga el optimismo por un eventual cambio , priorizando que se mantenga la confianza sobre “el miedo a vivir en él”.

“Si yo tuviera una estrella que brille como en Belén, alumbraría a mi Patria para verla renacer. Le pido al Niño Bendito, al Dios que está por nacer, que nos regale el milagro de resucitar como Él. Y que esta tierra grandiosa, como en sus días lo fue, vuelva a brillar y a ser libre y a recuperar la esperanza y la Fé! Que sea un País optimista y que impere la honradez. Que pueda más la confianza que el miedo a vivir en él. Si yo tuviera una estrella que brille como en Belén, alumbraría a mi Patria para verla renacer". María Laura Medina

Ricardo Salinas Pliego y su esposa María Laura Medina (Facebook Ricardo Salinas pliego)

Su mensaje de “renacer o revivir” podría apuntar de manera política a Salinas Pliego, quien ha dejado entrever la posibilidad de contender por la presidencia de México en 2030.

Si bien hasta el momento el empresario y dueño de TV Azteca aún mantiene esto como un rumor, sus mensajes criticando al gobierno actual podrían ser una clara señal de esta situación.

Hasta el momento, Ricardo Salinas Pliego no ha mostrado acercamiento a ningún partido político de oposición, pese a que el PAN ya abrió la posibilidad de que se integre a sus filas para el futuro.