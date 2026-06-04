México.- Grupo Bimbo, empresa de panificación líder y más grande del mundo, fue reconocida por cuarto año consecutivo como la mejor empresa para atraer y fidelizar talento en México, de acuerdo con el ranking elaborado por el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO).

Además del primer lugar general, la compañía también fue distinguida como líder dentro del sector Alimentos, mientras que su equipo de Personas, equivalente al área de Recursos Humanos, se ubicó en la tercera posición entre los mejores del país.

Un ranking basado en trabajadores, candidatos y especialistas

El ranking Merco Talento 2025 integró 39,745 encuestas y 12 fuentes de información, con la participación de trabajadores, demandantes de empleo, universitarios, egresados de escuelas de negocio, ciudadanos, expertos en Recursos Humanos, catedráticos y representantes sindicales.

La evaluación también contempló el análisis de políticas de gestión de talento y marca empleadora en el entorno digital. En total, se revisaron las políticas de 72 empresas y más de 422 mil menciones y publicaciones digitales relacionadas con la marca empleadora. La metodología fue auditada de manera independiente por KPMG.

Tania Pérez Sastre, Líder de Personas de Grupo Bimbo en México, señaló que:

“Nuestra cultura está centrada en las personas. Este reconocimiento refleja nuestra convicción de que cuando nuestra gente crece, la organización crece con ella. En Grupo Bimbo, ser un buen empleador implica construir entornos de trabajo seguros, incluyentes y colaborativos, donde cada persona se sienta valorada y tenga oportunidades reales para desarrollar su máximo potencial.”

Los cuatro ejes de su estrategia de talento

En Grupo Bimbo, el cuidado de sus colaboradores forma parte del eje Para la Vida de la estrategia de sustentabilidad de la compañía y se articula a través de cuatro frentes: Diversidad, Equidad, Inclusión y Pertenencia; Capacitación y Desarrollo; Seguridad y Bienestar; y Compensación, Prestaciones y Crecimiento. A través de estos frentes, la compañía impulsa acciones que fortalecen el desarrollo de sus más de 152 mil colaboradores en 39 países y reflejan su filosofía de ser una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente humana.

El reconocimiento se suma a otros distintivos obtenidos por la compañía en materia de sustentabilidad y responsabilidad social, entre ellos su liderazgo durante doce años consecutivos en el ranking Merco ESG México, así como su inclusión por diez ocasiones consecutivas en los reconocimientos de Ethisphere, reafirmando el compromiso de Grupo Bimbo de poner a las personas al centro de todo lo que hace, un principio que ha definido su cultura desde sus inicios.