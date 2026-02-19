Con el avance del Tren Suburbano hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), proponen que este servicio incluya una Tarjeta de Movilidad Integrada como las de la Ciudad de México (CDMX).

Desde la conferencia mañanera del pueblo del jueves 19 de febrero de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se presentaron los avances de las obras de diferentes trenes del país, entre ellos el Tren Suburbano al AIFA.

Cuyas obras están por concluir y será antes de Semana Santa que este arranque operaciones desde la estación de Buenavista en CDMX hasta el AIFA, en Santa Lucía, Estado de México.

Gobierno de México trabaja para una tarjeta de movilidad integrada con el Tren Suburbano al AIFA

Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora del Servicio Ferroviario, informó que ya se trabaja en una tarjeta de movilidad integrada como en la CDMX que tenga conexión con el Tren Suburbano al AIFA.

Explicó que actualmente se analiza que la tarjeta que hoy se utiliza para el tramo a Cuautitlán pueda emplearse también en la nueva extensión al aeropuerto, como se planteó originalmente.

Sin embargo, también se avanza en la implementación total de la tarjeta de movilidad integrada de la CDMX en esta ruta.

El objetivo es facilitar los transbordos y homologar el sistema de pago con otros medios de transporte capitalinos.

"En caso del Tren al AIFA en este momento estamos trabajando para que y esto es en coordinación con la dirección de ingenieros de la Sedena que está llevando a cabo la obra, estamos trabajando para que la tarjeta que actualmente se usa a Cuautitlán se pueda usar que es como se planeó originalmente, pero también estamos trabajando para implementar el uso de la tarjeta de movilidad integrada hasta el AIFA" Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora del Servicio Ferroviario

Tren Insurgente ya opera con Tarjeta de Movilidad Integrada

Como antecedente, Lajous recordó que el Tren Insurgente ya permite el uso de la Tarjeta de Movilidad Integrada.

Este tren conecta Observatorio, en la CDMX, con Zinacantepec, en el Estado de México, y su incorporación al sistema de pago fue gradual.

Actualmente, las tarjetas ya incluyen el logotipo del Insurgente, lo que ha facilitado el acceso de los usuarios.

Además, destacó que la mayoría de los transbordos en Observatorio se realizan hacia el Metro, lo que demuestra la viabilidad del modelo de integración.

Gobierno de México busca integrar transporte público a trenes de pasajeros como Suburbano-AIFA o Pachuca

El Gobierno de México también analiza replicar este esquema en otros proyectos ferroviarios, como el Tren Suburbano al AIFA y la futura conexión hacia Pachuca.

Según explicó Lajous, la integración es más evidente en servicios cercanos a la Ciudad de México; sin embargo, la planeación contempla coordinarse con sistemas de transporte público de distintas ciudades para evaluar la factibilidad de implementar esquemas similares.

“En los servicios que son más cercanos a la Ciudad de México es más evidente la integración. Sin embargo, en parte de la planeación que estamos haciendo para el resto del sistema lo que queremos es trabajar con los servicios de transporte público de distintas ciudades para ver cuál es la factibilidad de hacer alguna integración (...) Ya se pudo hacer en la Ciudad de México en el Insurgente sabemos que se puede hacer al AIFA y probablemente a Pachuca que es la misma línea y con ese modelo es lo que queremos trabajar en las grandes ciudades donde crucen los trenes” Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora del Servicio Ferroviario

El objetivo es que los trenes de pasajeros cuenten con sistemas de pago compatibles que permitan traslados más sencillos, especialmente en grandes zonas metropolitanas donde converjan diversas rutas ferroviarias.