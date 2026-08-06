La fusión entre Paramount y Warner Bros. recibió la aprobación del gobierno de Reino Unido, aunque con requisitos específicos para garantizar inversión y diversidad editorial.

La nueva compañía, encabezada por David Ellison, deberá mantener proyectos originales en Reino Unido durante al menos cinco años, entregar informes operativos y preservar la independencia informativa de sus marcas.

Aunque mercados como Reino Unido y China ya avalaron la transacción, en Estados Unidos sigue pendiente debido a un juicio antimonopolio programado para marzo de 2027.

Paramount (Paramount)

Reino Unido puso requisitos a la fusión de Paramount y Warner Bros.

Si bien el gobierno de Reino Unido puso en duda la fusión de Paramount y Warner Bros., al final decidieron aprobarla siempre y cuando la nueva compañía cumpla con algunos requisitos.

David Ellison, nuevo presidente de la compañía tras la fusión de Paramount y Warner Bros., se comprometió a mantener la inversión de proyectos originales dentro de Reino Unido mínimo 5 años.

Durante ese tiempo, la nueva compañía deberá de rendir informes operativos a la autoridades británicas; además se deberá de mantener la independencia en los contenidos informativos.

Asimismo se debe de mantener el contenido diferenciado e identidad editorial en las marcas de alto perfil, es decir, en los distintos canales y servicios de la empresa.

Si esto se cumple cabalmente, la fusión se mantendrá vigente y las autoridades de Reino Unido no emprenderán acciones futuras en contra de la compañía.

Warner Bros. (Unsplash)

La fusión de Paramount y Warner Bros. aún está pendiente en Estados Unidos

Aunque grandes mercados como el de Reino Unido y China ya dieron el visto bueno a la fusión de Paramount y Warner Bros., en Estados Unidos aún está pendiente.

Hasta hace unas semanas parecía que todo iba bien con la fusión de Paramount y Warner Bros. en Estados Unidos; sin embargo una coalición de Estados interpuso una demanda por monopolio.

Dado que ninguna de las partes llegó a un acuerdo, el juicio antimonopolio por la fusión de Paramount y Warner Bros. empezará hasta marzo de 2027.

Si el acuerdo se cancela en Estados Unidos, provocaría un efecto dominó, afectando a todos los mercados que ya lo habían avalado, incluido Reino Unido.