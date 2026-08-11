David Ellison está usando todos los medios a su disposición para asegurar la fusión con Warner Bros., uno de ellos es ejercer presión sacando a Paramount de California.

David Ellison señaló que tiene planeado sacar las operaciones de Paramount de California si no se llega a un acuerdo para la fusión con Warner Bros.

Paramount (Unsplash)

David Ellison sacará a Paramount de California en octubre si no hay fusión con Warner Bros.

De acuerdo con Variety, David Ellison amenazó al Estado de California de parar las operaciones de Paramount y llevar toda su infraestructura a otro lado si no logra la fusión con Warner Bros.

No solo eso, David Ellison puso como fecha límite el 1 de octubre para que se logre un acuerdo de fusión con Warner Bros.; de lo contrario, Paramount saldrá de California.

Específicamente señala que quiere negociar con el fiscal Rob Bonta, quien es el que lidera la coalición de Estados que están demandando a Paramount por monopolio.

Si bien de momento no hay acuerdo entre ambas partes, el propio fiscal ha mencionado que solo aceptará la fusión si existe un acuerdo “estructural”, que Paramount deje ir inversiones.

Si la empresa solo quiere acuerdos “conductuales”, como cuotas de producción, entonces se mantendrá en su posición de ir a juicio.

David Ellison (Skydance)

David Ellison quiere la fusión de Paramount y Warner Bros. para no pagar penalizaciones

La razón de que David Ellison esté presionando por la fusión de Warner Bros., se debe a que no quiere pagar las penalizaciones.

Recordemos que David Ellison se comprometió a pagar 7 mdd diarios a Warner Bros. si no lograba la fusión con Paramount antes del 1 de octubre.

Aunque parecía que todo iba de acuerdo a su plan, la demanda antimonopolio de la coalición de Estados liderada por California arruinó su estrategia.

Pues se estableció que el juicio sería hasta marzo de 2027, lo que implica un serio gasto para el CEO que alcanzaría los más de mil millones de dólares.

La amenaza de sacar a Paramount de California tiene como objetivo llegar a un acuerdo con Rob Bonta, lograr la fusión en septiembre y no pagar ninguna penalización a Warner Bros.