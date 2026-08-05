Una jueza federal fijó el 2 de marzo de 2027 como inicio del juicio que definirá el futuro de la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery, actualmente impugnada por demandas antimonopolio.

La decisión representa un nuevo obstáculo para Paramount, que esperaba concretar la adquisición este verano, pero aceptó aplazar el cierre de la operación hasta concluir el proceso judicial.

El juicio, programado para extenderse durante 12 días, analizará las demandas presentadas por fiscales estatales y el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos para bloquear el acuerdo.

Demandas buscan frenar la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery

La jueza Araceli Martínez-Olguin estableció un calendario intermedio entre las fechas solicitadas por Paramount y la coalición de fiscales generales que impugna la operación.

Con esta resolución, la adquisición permanecerá suspendida durante al menos siete meses más, mientras el tribunal revisa los argumentos presentados por ambas partes involucradas.

Paramount y Warner Bros. (Especial)

Según el acuerdo firmado, Paramount deberá pagar alrededor de 7 millones de dólares diarios a los accionistas de Warner Bros. Discovery después del 30 de septiembre si no cierra.

De mantenerse el calendario judicial, esos pagos podrían superar 1,000 millones de dólares antes de que exista una resolución definitiva sobre la legalidad de la transacción.

La demanda fue promovida por 12 estados, encabezados por California y Nueva York, que sostienen que la operación reduciría la competencia en la industria cinematográfica.

Los demandantes afirman que la empresa resultante concentraría cerca del 27% del mercado de distribución cinematográfica y más del 30% de los grandes estrenos comerciales.

El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos también impugnó la fusión al considerar que provocaría menos oportunidades laborales y una reducción en los ingresos para miles de escritores de Hollywood.