Paramount prácticamente tiene vía libre para la fusión con Warner Bros. Discovery; pues la transacción ha sido aprobada en todas las regiones del mundo.

El único problema que tiene Paramount para concretar la fusión con Warner Bros. Discovery, es el juicio antimonopolio de la coalición de 12 Estados en Estados Unidos.

Paramount (Paramount)

Reguladoras a nivel mundial aprueban la fusión de Paramount con Warner Bros. Discovery

De acuerdo con Bloomberg, la fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery ha recibido luz verde en 68 regiones del mundo, siendo aprobada en lo general en todo el mundo.

México fue la última región donde la fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery fue aprobada, con lo cual se juntaron las mencionadas 68 jurisdicciones necesarias para seguir adelante.

Es decir que tras 8 meses de escrutinio a nivel mundial, ninguno de los mencionados territorios encontró motivos para impedir que la operación siga adelante.

Algo que el mismo estudio esperaba desde el inicio de su lucha por hacerse con todos los activos de la casa de DC, de ahí que estuvieran tan confiados con seguir adelante.

En teoría, la fusión está completa en el papel al 99%, quedando solo el tema del inesperado bloqueo en Estados Unidos.

Warner Bros. (Unsplash)

Paramount aún debe de superar el juicio antimonopolio para fusionarse con Warner Bros. Discovery

Aunque técnicamente Paramount ya no tiene problemas para fusionarse con Warner Bros. Discovery; aún debe de superar el juicio antimonopolio en Estados Unidos.

Si bien la fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery fue aprobada en Estados Unidos desde hace unas semanas, todo quedó congelado debido al juicio antimonopolio.

Recordemos que la coalición de Estados liderada por Rob Bonta de California, interpuso dicha demanda, señalando que la fusión le daría a la nueva compañía una ventaja sobre la competencia.

El juicio iniciará en marzo de 2027; sin embargo David Ellison está presionando para que haya un arreglo antes de octubre de 2026, pues no quiere pagar las penalizaciones a Warner Bros. Discovery.