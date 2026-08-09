Siguiendo con su estrategia para consolidar la fusión de Paramount y Warner Bros., David Ellison señaló que está dispuesto a firmar un compromiso para garantizar el estreno de 30 películas al año en cine.

David Ellison establecería dicho compromiso con las exhibidoras de cine, siempre y cuando se logre la fusión de Paramount y Warner Bros.; además, también se establecería una ventana 45 días en salas y estreno tardío en streaming.

David Ellison se compromete a estrenar 30 películas al año de Paramount y Warner Bros.

De acuerdo con Bloomberg, David Ellison ha establecido contacto en privado con las cadenas de cine en Estados Unidos, ofreciendo firmar contratos oficiales para garantizar el estreno de 30 películas al año de Paramount y Warner Bros.

Pero no solo eso, los acuerdos que propone David Ellison también señalan que todas las películas que estrenen Paramount y Warner Bros. tendrán un recorrido en salas de 45 días, además de llegar a streaming 90 días después del lanzamiento.

Paramount (Paramount)

Dichos acuerdos tendrían cláusulas cerradas; es decir, no habría vacíos legales que propiciaran que la empresa se echara para atrás luego de la fusión. De darse el caso, recibirían penalizaciones financieras.

Recordemos que uno de los principales argumentos de Paramount para asegurar la fusión, son estos 30 estrenos en cine al año; esto ante las dudas sobre el control que ejercería el estudio en las producciones, mismas que podrían bajar.

Acuerdo de 30 películas al año de David Ellison busca evitar juicio antimonopolio contra Paramount

Aunque los contratos no se hicieron públicos, los reportes mencionan que se este movimiento sería una forma de David Ellison de llegar a un acuerdo previo al juicio antimonopolio en Estados Unidos en contra de Paramount.

Una coalición de 12 Estados están demandando a Paramount debido a su fusión con Warner Bros., asegurando que esto le daría una posición de poder benéfica al estudio en contra del resto de competidores.

Controlando el ritmo de estrenos en cines, así como la producción generalizada; lo cual traería, entre otras cosas, una ola de despidos en la industria.

Asimismo, se mencionó que el estudio ya habría establecido un primer contacto con Rob Bonta, fiscal de California que encabeza la demanda.