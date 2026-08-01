A través de un documento legal, Paramount pidió a las autoridades que el juicio antimonopolio que enfrentará, dé inicio en el mes de noviembre de este 2026.

Sin embargo, los Estados demandantes señalaron también en un documento legal, que es preferible que el juicio contra Paramount se realice hasta abril de 2027.

Paramount (Unsplash)

Paramount considera que noviembre de 2026 es buena fecha para el juicio antimonopolio

De acuerdo con Variety, Paramount mandó un documento legal a la jueza federal Araceli Martínez-Olguín, donde piden el 4 de noviembre como fecha para el juicio antimonopolio.

No obstante, la coalición de Estados comandada por el fiscal general Rob Bonta de California, señala en otro documento que es preferible tener el juicio antomonopolio contra Paramount el 5 de abril de 2027.

Los Estados demandantes señalan que tener una fecha próxima para el juicio impedirá que se puedan entregar las pruebas suficientes alrededor del caso.

Siendo una táctica de Paramount para obtener una ventaja legal y avanzar con la fusión con Warner Bros., que es lo que se quiere evitar en este momento.

Por su parte Paramount señala iniciar el juicio en noviembre da tiempo suficiente para que ambas partes realicen todo el proceso de investigación.

Y que postergar la fecha de inicio del juicio no es más que una “táctica dilatoria” por parte del grupo de Estados demandantes.

Warner Bros (Unsplash)

Alargar el juicio antimonopolio sería costoso para Paramount

Analistas señalan que una de las razones por las que Paramount quiere iniciar el juicio rápidamente, se debe a que el estudio está obligado a pagar a Warner Bros.

En los términos del acuerdo de fusión entre Paramount y Warner Bros. se estableció que de no concretarla para septiembre de 2026, se pagarían 7 mdd diarios a los dueños de DC.

Es decir, por cada día que pase a partir del 1 de octubre de 2026 y se dé la fusión, Warner Bros. recibirá de Paramount 7 mdd.

Si el juicio inicia en abril de 2027, y esperando que terminara en junio del mismo año, Warner Bros. ya habría recibido 1.6 mil mdd de Paramount.

Aún más, si se decide que la fusión no puede ser aprobada, además del dinero mencionado, Paramount también tendría que pagar 7 mil mdd extra a Warner Bros.

Esto como un seguro que tiene la casa de Bugs Bunny, el cual se estableció en el mismo acuerdo firmado a inicios de 2026.

A señalar que la fecha final para que se concrete la fusión precisamente es junio de 2027.