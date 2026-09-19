MexcalfestMX celebrará su décima tercera edición los próximos 3 y 4 de octubre en la CDMX con una propuesta que une tradición, cultura y sostenibilidad alrededor del mezcal artesanal.

Cada vez que realizamos un Mezcalfest conocemos el trabajo, la historia y las técnicas de cada maestro mezcalero. Cada uno representa una parte de México, un país enorme formado por muchas culturas y tradiciones. Alejandro González, creador y organizador de MezcalFestMX

El encuentro reunirá a productores independientes, maestras y maestros mezcaleros, artistas, cocineros y especialistas en un espacio dedicado a la promoción de saberes ancestrales y economías locales.

Además de catas y experiencias gastronómicas, el festival ofrecerá actividades culturales, conferencias sobre temas clave para el sector y una nueva zona enfocada en arte y artesanía.

Sí queremos que la gente conozca nuestro producto, porque detrás de cada botella hay orgullo, trabajo familiar y hasta cuatro generaciones de tradición. Nos hace felices mostrarlo, pero si darlo a conocer significa castigar al campo o pagar menos a las familias productoras, preferimos no hacerlo. Nuestra ambición es que se conozca el verdadero valor, la tradición y la cultura del mezcal, que son diferentes en Oaxaca, Guerrero, Puebla, San Luis Potosí y en cada una de sus regiones. Jacqueline Palma, El Radiante Mezcal.

MezcalFestMX XIII: cultura, tradición y debate sobre la NOM-070 y el IEPS

La oferta cultural de esta edición de MezcalFestMX tendrá un carácter multidisciplinario, con la incorporación de una nueva Zona de Arte y Artesanía, que reunirá exposiciones de grabado, pintura, fotografía y cerámica a cargo de creadores como Vampiro Espiricueta, Bouler y Artizan.

La programación musical estará a cargo del colectivo Las Musas Sonideras, además de incluir selecciones de música en vinilo.

En el apartado gastronómico, el festival contará con cocina tradicional y maridajes regionales de Puebla, Sonora y Nuevo León, así como propuestas de mixología de autor.

Asimismo, el programa académico ofrecerá conferencias sobre bebidas ancestrales, la discusión en torno a la NOM-070 y el impacto del IEPS en las familias productoras.

Jacqueline Palma de El Radiante Mezcal (Elizabeth Flores)

El MezcalFestMX busca ir más allá de la comercialización, con actividades enfocadas en la divulgación cultural, la educación y el intercambio entre productores y consumidores.

Entre los participantes figuran marcas artesanales como El Chautle, de Guerrero, así como Radiante y Mezcal Rupestre, de Oaxaca.

Somos del estado de Guerrero, de la región Norte, específicamente del municipio de Huitzuco y del pueblo de Chaucingo. De ahí viene el nombre de nuestra marca, El Chautle, que significa “lugar donde se da el Chautle”, un tipo de pasto que crece en esa zona. Nuestro mezcal es de agave espadín, joven y elaborado mediante una destilación tradicional. Ignacio Figueroa Marván, Mezcal El Chautle

Para sus productores, el festival representa un espacio para establecer contactos comerciales, intercambiar conocimientos y generar vínculos dentro del sector.

Somos pequeños productores, buscamos avanzar poco a poco en el proceso de registro de la marca. Participamos en exposiciones como MezcalFest para encontrar vínculos y posibles inversionistas que nos ayuden a crecer y fortalecer nuestro proyecto. Ignacio Figueroa Marván, Mezcal El Chautle

Más allá de encontrar posibles inversionistas o compradores, las familias productoras buscan fortalecer redes, compartir saberes y cuestionar paradigmas del mercado.

Sabemos que algunas marcas participantes no tienen tanta experiencia en la CDMX por eso queremos que se sientan bienvenidas y compartirles nuestra experiencia. Más allá de las ventas, participar nos permite probar, conocer, platicar y aprender de otros productores. Conocer cómo trabaja nuestro vecino, qué agaves utiliza y cuáles son sus tradiciones nos ayuda a romper paradigmas y entender mejor la diversidad del mezcal en México. Alejandro González, creador y organizador de MezcalFestMX

El objetivo es que los consumidores conozcan la trazabilidad, la tradición, el trabajo agrícola y la identidad cultural que hay detrás de cada botella de mezcal o destilado hecho en México.

Mezcal El Chautle de Guerrero (Elizabeth Flores)

MezcalFestMX: ¿Cuándo y dónde?

El festival independiente Mexcalfest.mx celebrará su décima tercera edición los días 3 y 4 de octubre en Ures 13, colonia Roma Sur de la CDMX.

Con un horario de 13:00 a 20:00 horas, este encuentro reúne a maestras, maestros mezcaleros y pequeños productores de todo México.

Frente a la industria comercial, el festival promueve la economía local y la equidad. Además, mantiene un firme compromiso ecológico al ser un evento pet friendly y 100% libre de plásticos de un solo uso.