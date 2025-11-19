Las inversiones en México se han visto afectadas por la incertidumbre del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), según informó la agencia calificadora Moody’s.

De acuerdo con esta, la incertidumbre generada por la próxima revisión T-MEC en 2026 está impactando negativamente en la economía mexicana, específicamente en el tema de inversión y emisión.

“En México, la próxima revisión del T-MEC, prevista para mediados de 2026, está demorando las decisiones de inversión y emisión” Moody's

A esta situación de incertidumbre también se suma la posibilidad de cambios repentinos en los aranceles de Estados Unidos, advirtió Moody’s en su informe “Perspectiva 2026″.

T-MEC (YazmIn Betancourt / SDPnoticias)

Moody’s advierte que inversiones en México se ven afectadas por incertidumbre del T-MEC

De acuerdo con Moody’s, la Inversión Extranjera Directa (IED) en México cayó a su segundo nivel más bajo en la primera mitad de 2025, después de haber alcanzado un récord en 2024.

Frente a esta situación de políticas cambiantes en el mundo, Moody’s dijo que el gobierno mexicano se está ajustando a su política comercial de manera divergente para preservar sus propios intereses.

En consecuencia, Moody’s ha identificado que México se está volviendo más proteccionista con respecto a China, mientras busca preservar el libre comercio con Estados Unidos y Canadá.

“Brasil, por ejemplo, se inclina por políticas industriales y proteccionismo comercial para impulsar la autosuficiencia y, al mismo tiempo, fortalecer los lazos económicos y políticos con China. México, por el contrario, se está volviendo más proteccionista con respecto a China mientras busca preservar el libre comercio con EU y Canadá” Moody's

Por otro lado, Moody’s también reconoció que México se encuentra entre los mercados más desarrollados, lo que probablemente atraiga la mayor parte de los flujos de capital hacia los mercados emergentes en 2026.