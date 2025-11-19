México rompe récord de inversión extranjera directa en el último trimestre de 2025 aseguran desde el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la conferencia mañanera del pueblo del miércoles 19 de noviembre celebraron que México logró romper récord de inversión extranjera directa, lo que muestra confianza en el Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Este incremento es del 15 por ciento en la inversión extranjera directa en México del tercer trimestre del 2024 al 2025.

Con 41 mil millones de dólares, México rompe récord de inversión extranjera directa; hay confianza en gobierno de Claudia Sheinbaum

En el espacio de la conferencia mañanera del pueblo del miércoles 19 de noviembre, Marcelo Ebrard, secretario de Economía afirmó que México rompe récord de inversión extranjera directa con casi 41 mil millones de dólares.

Esto de acuerdo con el Registro Nacional de Inversión Extranjera, que si se compara este crecimiento con 2024, el incremento fue de un 15 por ciento, es decir: 752 mil 291 millones 780 mil pesos al tipo de cambio actual.

México rompió récord de inversión extranjera directa, asegura Claudia Sheinbaum ( Claudia Sheinbaum en X)

También Marcelo Ebrard explicó que este hecho significa que “los inversionistas de todo el mundo están decidiendo invertir en México en mayor proporción” de la que se había esperado.

El crecimiento de las nuevas inversiones en México de acuerdo con los datos del secretario de Economía, son las que más crecen porque pasaron de 2 mil millones a 6 mil 500 millones de dólares.

Incluso en una comparación del crecimiento de la inversión extranjera directa en México desde el 2018 al 2025 aumentó casi un 70 por ciento.

Lo que concluyó, Marcelo Ebrard que “es un crecimiento constante pero se está acelerando”, lo que significa confianza en el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene.

“Eso significa confianza en el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, eso significa expectativa positiva en favor de México” Marcelo Ebrard, secretario de Economía

Además de que con este récord se consolida una tendencia de crecimiento de la inversión extranjera directa en México.

Otras de las aéreas de crecimiento en la economía de México destacan las exportaciones totales que subieron hasta un 48 por ciento, pese a los aranceles de Estados Unidos.