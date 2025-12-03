Roberto Velasco, encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), recibió a representantes del Grupo Wallenberg a fin de analizar inversiones para el Plan México.

En la reunión también estuvo presente el embajador de Suecia en México, Gunnar Aldén, acompañando a esta influyente familia de banqueros con participación en numerosas empresas globales:

Ericsson

ABB

AstraZeneca

Saab

Electrolux

Atlas Copco

Nasdaq

Roberto Velasco y Grupo Wallenberg analizan inversiones para el Plan México (Especial)

Plan México: 100 CEOs de países nórdicos visitarán el país para 2026

En la reunión entre Roberto Velasco y Grupo Wallenberg en la Cancillería se dialogó sobre “las oportunidades que representan los sectores estratégicos del Plan México para la inversión nórdica”.

De igual manera, se abordaron los preparativos para la asistencia de los 100 CEOs de países nórdicos para 2026, lo que la convertirá en la delegación de dichos países más grande que haya visitado México.

En la reunión con motivo de fortalecer el Plan México, también estuvo presente:

Subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado

Director general adscrito a la Subsecretaría para América del Norte, Farid Hannan

Director general para Europa, José Octavio Tripp

Directora general de Planeación Política y G20, Catalina López Portillo