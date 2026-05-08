Humam Sakhnini, consultor y ejecutivo de tecnología, asumió en abril de 2025 la dirección general de Discord, consolidando una trayectoria marcada por la innovación en videojuegos y comunicación digital.

Su carrera comenzó en McKinsey & Company y en el Departamento de Finanzas de Canadá, antes de dar el salto a la industria del gaming con Activision Blizzard en 2009.

Posteriormente fue CFO y presidente de King Digital Entertainment, y regresó a Activision Blizzard en 2022 como vicepresidente, hasta convertirse en líder de la plataforma global de comunicación.

¿Quién es Humam Sakhnini?

Human Sakhnini es un consultor, emprendedor y ejecutivo de tecnología y videojuegos.

La carrera de Human Sakhnini es conocida por desempeñarse como CEO de Discord, desde 2025.

¿Cuántos años tiene Humam Sakhnini?

No se sabe la edad exacta de Humam Sakhnini. Reportes indican que nació en 1968, por lo que tendría 58 años.

¿Quién es la esposa Humam Sakhnini?

Humam Sakhnini sí está casado, aunque se desconoce el nombre de su esposa, ya que el CEO de Discord mantiene su vida personal en privado.

¿Qué signo zodiacal es Humam Sakhnini?

Al no conocerse la fecha exacta de nacimiento de Humam Sakhnini es imposible establecer a qué signo zodiacal pertenece.

¿Cuántos hijos tiene Humam Sakhnini?

Humam Sakhnini es padre de dos niñas.

¿Qué estudió Humam Sakhnini?

El emprendedor Humam Sakhnini estudió la licenciatura en economía en la University of Western Ontario de Canadá.

Posteriormente, obtendría una maestría en economía en la Queen’s University at Kingston y una en administración de empresas en Yale.

¿En qué ha trabajado Humam Sakhnini?

La carrera profesional de Humam Sakhnini comenzó en McKinsey & Company.

También estaría en el banco de inversión Nesbitt Burns y el Departamento de Finanzas de Canadá.

Para 2009, Humam Sakhnini daría el salto a la industria de los videojuegos al convertirse en director de estrategia y talento de Activision Blizzard.

Hacia 2016 llegaría como director financiero de King Digital Entertainment, la desarrolladora de Candy Crush. Se convertiría en presidente de la compañía en 2019.

En 2022, Humam Sakhnini volvería a Activision Blizzard como vicepresiente.

Sin embargo, esa aventura duraría poco, ya que en abril 2025 sería nombrado CEO de Discord.