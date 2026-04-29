La presidenta Claudia Sheinbaum formalizó el Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana para llevar el acero mexicano a toda la obra pública.

“El objetivo es que esencialmente lo que compre el gobierno con relación al acero, sea acero mexicano o producido en México” Claudia Sheinbaum

Se trata de una estrategia del Plan México que busca:

Impulsar la producción nacional de acero y empleo Reducir la dependencia de insumos extranjeros Combatir el comercio desleal Fortalecer la soberanía económica mediante la colaboración entre el gobierno y cámaras empresariales

Claudia Sheinbaum prioriza el uso de acero nacional en toda la obra pública

Claudia Sheinbaum apuesta por el uso de acero nacional en todos los proyectos de infraestructura pública.

Este 29 de abril, el gobierno federal y representantes de la industria del acero, la vivienda y la construcción firmaron el Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana.

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum calificó el acuerdo con la Industria Siderúrgica Mexicana como un hecho “histórico” que busca que el gobierno federal utilice acero producido en el país para la obra pública.

Este acuerdo establece que las dependencias federales prioricen el uso de insumos nacionales en proyectos de infraestructura, vivienda y energía.

Este acuerdo se fundamenta en tres pilares:

Contrataciones públicas Financiamiento para infraestructura Compromisos de alto impacto en construcción, especialmente en programas de vivienda

Con este esfuerzo coordinado, se pretende asegurar la creación de empleos, fomentar el crecimiento interno y garantizar el suministro de materiales de alta calidad para la construcción de viviendas y trenes.

Además, se confirmaron inversiones privadas por más de 8 mil millones de dólares, así como la protección de 90 mil empleos directos en la industria siderúrgica.

Con el Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana se combatirá la importación irregular de acero

Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, supervisará el cumplimiento estricto de estos compromisos para que la inversión estatal impulse directamente la industrialización del país.

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, será promotor del Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana.

Mientras que las secretarías y empresas del Estado incorporarán acero nacional en sus proyectos:

Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)

Hacienda y Crédito Público (SHCP)

Petróleos Mexicanos (Pemex)

Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Uno de los puntos centrales del acuerdo es el combate a la importación irregular de acero, por lo que el gobierno implementará verificaciones permanentes en las cadenas de suministro para evitar estas prácticas y reforzar la política de sustitución de importaciones.

Como parte de los compromisos del acuerdo, la industria del acero garantizará calidad, precios justos y abasto oportuno, mientras que el sector de la construcción incrementará el uso de insumos nacionales en sus proyectos.

El Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana fue suscrito por 19 instituciones del gobierno federal y organismos empresariales como:

La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO)

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)

La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEBI)