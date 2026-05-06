Carlos Enrique Díaz de la Garza es un ejecutivo mexicano especializado en finanzas corporativas, banca de inversión y calificaciones crediticias. Desde 2020 se desempeña como director general de Moody’s México, tras el retiro de Alberto Jones.

¿Quién es Carlos Díaz de la Garza?

Carlos Díaz de la Garza cuenta con más de dos décadas de experiencia en el sector financiero en México y América Latina.

Antes de asumir la dirección general de Moody’s México, ocupó cargos estratégicos dentro de la firma, incluyendo la vicepresidencia de Relaciones Comerciales en 2016, donde administró la cartera de emisores existentes en la región.

¿Qué edad tiene Carlos Díaz de la Garza?

No existe información pública sobre la edad de Carlos Díaz de la Garza.

¿Quién es la esposa de Carlos Díaz de la Garza?

No hay información pública verificada sobre la vida sentimental o estado civil de Carlos Díaz de la Garza.

¿Qué signo zodiacal es Carlos Díaz de la Garza?

Debido a que no se conoce públicamente su fecha de nacimiento, no es posible determinar cuál es el signo zodiacal de Carlos Díaz de la Garza.

¿Carlos Díaz de la Garza tiene hijos?

No existen referencias públicas sobre si Carlos Díaz de la Garza tiene hijos o detalles relacionados con su vida familiar.

¿Qué estudió Carlos Díaz de la Garza?

Carlos Díaz de la Garza estudió Ingeniería Civil en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Además, cursó una Maestría en Alta Dirección en la Escuela de Negocios Solvay de Bruselas, Bélgica.

¿En qué ha trabajado Carlos Díaz de la Garza?

Carlos Díaz de la Garza ha desarrollado una amplia trayectoria en instituciones financieras y corporativas, además de desempeñarse como profesor de tiempo parcial en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Entre sus cargos más destacados se encuentran: