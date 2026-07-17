Honda Motor dio a conocer su decisión de suspender las ventas de su modelo Prologue en Estados Unidos debido a registrar una baja demanda.

Esta decisión marca un repliegue estratégico por parte de Honda en Estados Unidos, que ha optado por priorizar su mercado de vehículos híbridos, así como de diversos modelos a gasolina.

Honda cancela producción de vehículos eléctricos en Estados Unidos; dará prioridad a venta de autos híbridos

Las estadísticas comerciales de Honda han revelado que las ventas de su modelo Prologue, 100% eléctrico, sufrieron un desplome del 40% en el mes de junio de 2026 en Estados Unidos.

Esto contrarresta las cifras que muestran que los vehículos híbridos ya consolidan un tercio del volumen total de ventas de la empresa de origen japonés.

Honda suspende las ventas del Prologue en Estados Unidos por baja demanda (Honda)

Ante las bajas ventas del Prologue, Honda ha cancelado planes previos para producir nuevas modelos eléctricos en su planta de Ohio, en Estados Unidos.

Por el contrario, Lance Woelfer, directivo de operaciones de ventas en aquel país, indicó que Honda enfocará sus recursos en un ambicioso proyecto de 15 lanzamientos híbridos rumbo al año 2030.

Aunque el Prologue seguirá presente únicamente a través del mercado de seminuevos, el enfoque estelar de Honda se traslada ahora a las versiones eléctricas de sus modelos más populares, como el CR-V, el Civic y el Accord.

Pese a ello, Honda no descarta volver a introducir unidades eléctricas en el futuro en el mercado de Estados Unidos, pero por ahora, la apuesta es la transición gradual y segura con sus modelos más rentables.