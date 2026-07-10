El empresario colombiano David Vélez es reconocido como fundador y CEO de Nubank, la fintech que transformó la banca digital en América Latina desde su creación en 2013.

Con experiencia previa en firmas como Goldman Sachs, Morgan Stanley, General Atlantic y Sequoia Capital, impulsó la expansión de Nubank en Brasil, México y Colombia, convirtiéndola en una de las compañías financieras digitales más valiosas del mundo.

Su liderazgo lo ha consolidado como uno de los empresarios más influyentes del sector fintech en la región.

¿Quién es David Vélez?

David Vélez es un empresario colombiano reconocido por ser el fundador y CEO de Nubank, la plataforma financiera que revolucionó la banca digital en América Latina.

Antes de emprender, desarrolló una carrera en importantes firmas internacionales de inversión, experiencia que aprovechó para crear una alternativa a la banca tradicional.

Desde la fundación de Nubank en 2013, ha encabezado la expansión de la empresa en Brasil, México y Colombia, convirtiéndola en una de las compañías fintech más valiosas del mundo y en una de las instituciones financieras digitales con mayor número de clientes en la región.

¿Qué edad tiene David Vélez?

David Vélez nació el 2 de octubre de 1981 en Medellín, Colombia, por lo que actualmente tiene 44 años.

¿David Vélez tiene pareja?

Sí. David Vélez está casado con la empresaria peruana Mariel Reyes Milk, fundadora de la organización Reprogramar, dedicada a impulsar el acceso de mujeres a la educación tecnológica.

¿Qué signo zodiacal es David Vélez?

David Vélez nació el 2 de octubre, por lo que pertenece al signo Libra. Este signo corresponde al elemento aire y suele relacionarse con personas diplomáticas, analíticas, equilibradas y con facilidad para construir relaciones y liderar equipos.

¿David Vélez tiene hijos?

Sí. David Vélez y Mariel Reyes Milk tienen cuatro hijos, aunque ambos mantienen la vida familiar alejada del ámbito público.

¿Qué estudió David Vélez?

David Vélez realizó su formación universitaria en la Universidad de Stanford, donde desarrolló estudios enfocados en administración, ingeniería y negocios.

Posteriormente cursó una Maestría en Administración de Empresas (MBA) en la Stanford Graduate School of Business. No existen registros públicos de diplomados adicionales.

¿En qué ha trabajado David Vélez?

David Vélez es reconocido como uno de los empresarios más influyentes del sector fintech en América Latina. Antes de fundar Nubank desarrolló su carrera en firmas internacionales de banca de inversión y capital privado.

Su trayectoria profesional incluye: