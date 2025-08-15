¿Qué pasó con Cinépolis y Cinemex? La preventa de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer: El Castillo Infinito, colapsó sus páginas y aplicaciones.

Pues este 15 de agosto comenzó la preventa para los boletos del estreno de Demon Slayer: El Castillo Infinito, la próxima película de Kimetsu no Yaiba.

Cinépolis y Cinemex colapsan durante la preventa de Demon Slayer: El Castillo Infinito

Como se reveló, este 15 de agosto comenzó la preventa de boletos para Kimetsu no Yaiba Demon Slayer: El Castillo Infinito, la cual se estrenará el próximo 11 de septiembre.

Sin embargo, desde tempranas horas de este 15 de agosto, las apps y páginas de Cinépolis y Cinemex registraron fallas en su servicio.

Preventa de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer: El Castillo Infinito tiró las páginas de Cinépolis y Cinemex (Especial)

Especialmente Cinépolis, pues habrá un evento especial de Kimetsu no Yaiba el 7 de septiembre, es decir unos días antes del estreno de Demon Slayer: El Castillo Infinito.

Y también se realizó su preventa este 15 de agosto pero en punto de las 12:00 am de este viernes, lo cual afectó a sus servidores.

A las 9:00 am hora de México, dio inicio la preventa para el estreno de Demon Slayer: El Castillo Infinito del próximo 11 de septiembre, lo cual terminó por sepultar los servidores de Cinépolis y Cinemex.

Fans de Kimetsu no Yaiba se quejan de la caída de Cinépolis y Cinemex durante la preventa de Demon Slayer: El Castillo Infinito

En redes sociales, los fans de Kimetsu no Yaiba se quejaron por la caída de las páginas y apps de Cinépolis y Cinemex, pues revelaron que no han podido conseguir boletos en preventa para Demon Slayer: El Castillo Infinito.

Y es que entre las fallas de las páginas y apps de Cinépolis y Cinemex por la preventa de Demon Slayer: El Castillo Infinito, están:

Falla en la conexión para conseguir boletos en preventa de Demon Slayer: El Castillo Infinito

Fila de espera para los boletos de Kimetsu no Yaiba

Fallo al procesar selección y pagos para Demon Slayer: El Castillo Infinito

De momento, los nombres de Cinépolis, Cinemex, Kimetsu no Yaiba y Demon Slayer: El Castillo Infinito, se han hecho tendencia en redes como X al estar fallando durante su preventa.

Cabe recordar que el estreno de Demon Slayer: El Castillo Infinito en México en Cinépolis y Cinemex es el próximo 11 de septiembre, por lo que queda menos de un mes para ver la primera parte del final de Kimetsu no Yaiba.

Preventa de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer: El Castillo Infinito

