¿Qué pasó con Cinépolis y Cinemex? La preventa de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer: El Castillo Infinito, colapsó sus páginas y aplicaciones.
Pues este 15 de agosto comenzó la preventa para los boletos del estreno de Demon Slayer: El Castillo Infinito, la próxima película de Kimetsu no Yaiba.
Cinépolis y Cinemex colapsan durante la preventa de Demon Slayer: El Castillo Infinito
Como se reveló, este 15 de agosto comenzó la preventa de boletos para Kimetsu no Yaiba Demon Slayer: El Castillo Infinito, la cual se estrenará el próximo 11 de septiembre.
Sin embargo, desde tempranas horas de este 15 de agosto, las apps y páginas de Cinépolis y Cinemex registraron fallas en su servicio.
Especialmente Cinépolis, pues habrá un evento especial de Kimetsu no Yaiba el 7 de septiembre, es decir unos días antes del estreno de Demon Slayer: El Castillo Infinito.
Y también se realizó su preventa este 15 de agosto pero en punto de las 12:00 am de este viernes, lo cual afectó a sus servidores.
A las 9:00 am hora de México, dio inicio la preventa para el estreno de Demon Slayer: El Castillo Infinito del próximo 11 de septiembre, lo cual terminó por sepultar los servidores de Cinépolis y Cinemex.
Fans de Kimetsu no Yaiba se quejan de la caída de Cinépolis y Cinemex durante la preventa de Demon Slayer: El Castillo Infinito
En redes sociales, los fans de Kimetsu no Yaiba se quejaron por la caída de las páginas y apps de Cinépolis y Cinemex, pues revelaron que no han podido conseguir boletos en preventa para Demon Slayer: El Castillo Infinito.
Y es que entre las fallas de las páginas y apps de Cinépolis y Cinemex por la preventa de Demon Slayer: El Castillo Infinito, están:
- Falla en la conexión para conseguir boletos en preventa de Demon Slayer: El Castillo Infinito
- Fila de espera para los boletos de Kimetsu no Yaiba
- Fallo al procesar selección y pagos para Demon Slayer: El Castillo Infinito
De momento, los nombres de Cinépolis, Cinemex, Kimetsu no Yaiba y Demon Slayer: El Castillo Infinito, se han hecho tendencia en redes como X al estar fallando durante su preventa.
Cabe recordar que el estreno de Demon Slayer: El Castillo Infinito en México en Cinépolis y Cinemex es el próximo 11 de septiembre, por lo que queda menos de un mes para ver la primera parte del final de Kimetsu no Yaiba.