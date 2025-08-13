Ya se reveló de qué trata el evento especial de Demon Slayer: El Castillo Infinito, así como la preventa de boletos, por lo que te damos detalles de:

Precio de los boletos para Demon Slayer: El Castillo Infinito Kimetsu no Yaiba

Fecha del evento especial de Demon Slayer: El Castillo Infinito Kimetsu no Yaiba

Lugar del evento de Demon Slayer: El Castillo Infinito Kimetsu no Yaiba

Precio de los boletos del evento especial de Demon Slayer: El Castillo Infinito de Cinépolis

En redes sociales por fin se despejó la duda sobre el evento especial que habrá de Demon Slayer: El Castillo Infinito en Cinépolis.

Pues se reveló que este evento especial de Demon Slayer: El Castillo Infinito tendrá una preventa de boletos pero ¿ya hay precio?

De momento no se ha revelado si habrá algún precio especial o si es que se llevará a cabo el evento en las salas VIP, pero este es el costo de los boletos regulares:

Boleto de Cinépolis tradicional - 90 pesos

Boleto de Cinépolis VIP - 184 pesos

La preventa de boletos para el evento especial de Demon Slayer: El Castillo Infinito, dará inicio el próximo 15 de agosto en punto de las 12:00 am hora de México en la app y página de Cinépolis.

Pero ¿dónde y cuándo será el evento especial de Demon Slayer: El Castillo Infinito?

Demon Slayer, película de 2025, ya tiene fecha de estreno oficial para Castillo Infinito de Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer)

Esta es la fecha y lugar del evento de Demon Slayer: El Castillo Infinito en Cinépolis

En redes sociales se reveló que habrá un evento especial para el estreno de Demon Slayer: El Castillo Infinito, el cual llegará días antes del estreno oficial en Latinoamérica.

Demon Slayer: El Castillo Infinito se estrena el próximo 11 de septiembre; sin embargo, el evento especial de Kimetsu no Yaiba será el próximo 7 de septiembre.

Este evento especial de Demon Slayer: El Castillo Infinito, tendrá lugar en Parque Toreo pero ¿de qué tratará este evento de Kimetsu no Yaiba? Esto sabemos.

MÉXICO, ¿Ya no puedes esperar para entrar al Castillo Infinito? 🔥

Acude a la Función Especial de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito el 7 de septiembre en Parque Toreo.

La PREVENTA para esta función especial inicia el 15 de agosto a las 12:01 AM MX. ¡Prepárate! pic.twitter.com/LXnAl7KN9O — SonyPicturesMX (@SonyPicturesMX) August 13, 2025

¿Qué es el evento especial de Demon Slayer: El Castillo Infinito de Cinépolis?

Tal y como se dijo, el próximo 7 de septiembre, Cinépolis y Sony Pictures México tendrán un evento especial de Demon Slayer: El Castillo Infinito, días antes de su estreno oficial en Latinoamérica.

El evento especial contará con preventa de boletos el próximo 15 de agosto, en donde podrás adquirir tus boletos para asistir al Parque Toreo y ver antes que nadie Demon Slayer: El Castillo Infinito.

Pero no solo eso, sino que el evento especial de Demon Slayer: El Castillo Infinito contará con la presencia de talento de Japón y Latinoamérica; es decir a los actores de doblaje latino y seiyus.

Por lo que habrá que estar atentos a la preventa para esta función y evento especial de Demon Slayer: El Castillo Infinito, unos días antes del estreno de la película de Kimetsu no Yaiba.