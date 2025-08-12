Cinépolis anunció un evento especial de Demon Slayer: El Castillo Infinito pero ¿qué significa para los fans de Kimetsu no Yaiba? Te decimos lo que se sabe hasta el momento.

El próximo 11 de septiembre se estrenará Demon Slayer: El Castillo Infinito en México y Cinépolis y, de acuerdo a su sitio, habrá un evento especial antes para fans de Kimetsu no Yaiba.

¿Qué es el evento especial de Demon Slayer: El Castillo Infinito en Cinépolis? Esto se sabe

Como ya se reveló, en el sitio oficial de Cinépolis se anunció un “evento especial” de Demon Slayer: El Castillo Infinito, justo antes del estreno de esta nueva película de Kimetsu no Yaiba.

Este evento especial de Demon Slayer: El Castillo Infinito revela que tendrá lugar el próximo 7 de septiembre, es decir 4 días antes del estreno oficial de Kimetsu no Yaiba, por lo que los fans ya especulan que podría ser.

Evento especial de Demon Slayer: El Castillo Infinito en Cinépolis (Cinépolis)

Algunos creen que el evento especial de Demon Slayer: El Castillo Infinito en Cinépolis sería una función adelantada para los fans de Kimetsu no Yaiba, muy similar a la del 2024.

En este evento, los fans de Kimetsu no Yaiba pudieron conocer a las voces en japonés de algunos personajes de Demon Slayer como:

Takahiro Sakurai - voz de Giyu Tomioka, el Pilar del Agua

Kengo Kawanishi - voz de Muichiro Tokito, el Pilar de la Niebla

Aunque de momento no se ha dado información adicional sobre el evento que tendrá lugar en Cinépolis el próximo 7 de septiembre de Demon Slayer: El Castillo Infinito.

Por lo que es probable que en los próximos días, Cinépolis revele de qué se trata este evento especial de Demon Slayer: El Castillo Infinito, pues como se dijo, es a unos días del estreno oficial en México.

Evento especial de Demon Slayer: El Castillo Infinito en Cinépolis

¿Cuándo es la preventa de boletos de Demon Slayer: El Castillo Infinito?

El 11 de septiembre se estrenará en cines de México y Latinoamérica la nueva película de Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer: El Castillo Infinito.

Esta película de Demon Slayer: El Castillo Infinito formará parte de tres películas de Kimetsu no Yaiba, en donde se contará el final del anime después de 6 años.

Demon Slayer: El Castillo Infinito tendrá una preventa de boletos que, de acuerdo con Crunchyroll Latinoamérica, se llevará a cabo el próximo 15 de agosto.

Por lo que habrá que estar atento a las redes sociales para saber más detalles tanto de la preventa de boletos para Demon Slayer: El Castillo Infinito, como del evento especial de Kimetsu no Yaiba en Cinépolis.