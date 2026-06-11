La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la demanda por un presunto fraude que enfrenta TV Azteca en Estados Unidos es un “asunto privado”.

Esto ante la nueva demanda que los acreedores de TV Azteca interpusieron ahora en la Corte de Miami, por un presunto fraude por 290 millones de dólares.

Los acreedores en Nueva York de la empresa de Ricardo Salinas Pliego argumentan que el préstamo que gestionó la televisora con Alter Bank podría ser para evitar pagar la deuda por 360 millones de pesos con ellos.

Sheinbaum aclara que nueva demanda contra TV Azteca “es un asunto privado”

Sheinbaum aclara que nueva demanda contra TV Azteca “es un asunto privado”

Claudia Sheinbaum señaló que la nueva demanda que enfrenta TV Azteca en Estados Unidos por sus acreedores en Nueva York es “un asunto privado” que no corresponde a su gobierno.

“El asunto de la disputa que tiene en estados pues es un asunto privado” Claudia Sheinbaum

La presidenta recordó que los acreedores de la televisora habían solicitado una reunión con ella ante los amparos que había interpuesto Grupo Salinas.

Sin embargo, luego de que se resolvieran en el sentido del no otorgamiento de los amparos al no ser un asunto ocurrido en México, esa comunicación no avanzó.

Asimismo, reiteró que se trata de una disputa por una deuda entre privados en un país diferente, por lo que debe resolverse de manera privada.

“Hay una parte que es un litigio privado, a los que les deben dinero allá en Estados Unidos…ellos pusieron una demanda hace ya bastante tiempo, él interpuso amparos en México, finalmente esos amparos se resolvieron en el sentido de que no había argumento para amparos en México de algo que ocurría en Estados Unidos” Claudia Sheinbaum

TV Azteca sí está pagando su deuda en México: Sheinbaum

Por otra parte, Claudia Sheinbaum señaló que la demanda en Estados Unidos no está relacionada con la que mantiene en México, la cuál ha estado pagando.

La presidenta resaltó que no se trata de un tema político y “es un asunto de una deuda”.

En este sentido, resaltó que TV Azteca sí está cumpliendo con el acuerdo que realizó con el SAT para el pago del adeudo “mes con mes” con un primer pago de más de 10 mil millones de pesos.