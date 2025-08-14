Del 15 al 17 de agosto se llevará a cabo en la CDMX la Gundam Summit, evento de Bandai-Namco (responsables también de coleccionables de Demon Slayer) que reunirá a fans de los mechas.

Gundam Summit forma parte de un plan de la misma Bandai-Namco para hacer de esta la franquicia de anime más fuerte en México, incluso más de lo que es Demon Slayer.

Bandai-Namco quiere que Gundam sea “más grande” que Demon Slayer

Durante la Gundam Summit, SDPnoticias pudo platicar un poco César Muratalla, Director Comercial de Bandai Namco, quien habló de la franquicia y su intención que sea más grande que Demon Slayer.

César Muratalla señaló que Gundam ha evolucionado de manera positiva en México, contando cada vez con más fans en los eventos que apoyan la franquicia.

Gundam Summit CDMX (Pablo López/SDPnoticias)

Destacó que no solo se atrajeron a los fans de hace 20 años, que veían Gundam Wing y Gundam Seed, poco a poco se ha llegado a nuevas generaciones.

Al principio solo había adultos apoyando la saga pero, actualmente, hay fans de todas las edades y géneros; incluyendo familias enteras que son seguidoras de alguna de las series.

Esto se debe en gran parte al acceso que actualmente tienen las personas al anime en general, ya que eso ha masificado las series de Gundam, además de generar más alcance.

Sin embargo, no se quedan ahí, la idea de Bandai-Namco es seguir posicionando Gundam de diferentes formas en México.

Desde más eventos como la Gundam Summit, dándole exposición a los animes basados en la franquicia, además de traer producto oficial a precios competitivos.

Afirmando que todo es parte de un plan para 2030, del cual no se puede revelar mucho.

Pero, el objetivo es convertir a Gundam en la franquicia de anime más importante de México.

Incluso más que Dragon Ball y Demon Slayer, que son las propiedades japonesas más relevantes en México en la historia y actualmente.

“Gundam ha evolucionado de manera favorable en México; aunque al principio era algo muy de nicho, donde solo veíamos adultos emocionados por la saga, actualmente te encuentras niños de 5 años, mujeres y familias enteras disfrutando del producto. Si bien empezamos con un par de eventos, actualmente la franquicia se ha posicionado con una gran cantidad de presentaciones en México, además de contar con presencia en muchas otras partes y convenciones del país. La idea es mantener este camino y seguir creciendo a lo largo de los años. Se tiene un plan para 2030, donde queremos seguir elevando a Gundam con los fans en México y América Latina. El objetivo es ser más grandes que Dragon Ball y Demon Slayer." César Muratalla, Director Comercial de Bandai Namco

Gundam Summit CDMX (Pablo López/SDPnoticias)

¿Qué hay en la Gundam Summit de la CDMX?

Bandai Namco México llevará a cabo la segunda edición del Gundam Summit del 15 al 17 de agosto en Foro Allende (Pje. Allende 5, Centro Histórico de CDMX).

La Gundam Summit tendrá un horario de 12:00 a 19:00 horas y no tendrá costo alguno, su entrada será libre para todos los fans.

En el evento, la gente podrá ver una pequeña exhibición de los coleccionables de Gundam basados en la diferentes series animadas.

Además, podrán comprar mercancía oficial en la tienda de Bandai-Namco instalada en lugar; las piezas no son solo de Gundam, también de otras franquicias como Tamagotchi y Gashapon.

Sin olvidar que también hay un espacio para que armen su propio Gundam, ya sea por sí solos o con ayuda de los expertos del lugar.