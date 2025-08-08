Ya se reveló la fecha para la preventa de Demon Slayer: El Castillo Infinito, por lo que te decimos sí ya hay precio de los boletos y la fecha para los cines de México de la nueva película de Kimetsu no Yaiba.

Y es que en septiembre llegará a las salas de cine de México y Latinoamérica Demon Slayer: El Castillo Infinito, una de las películas con las que concluirá el exitoso anime.

¿Cuándo inicia la preventa de Demon Slayer: El Castillo Infinito? Esta es la fecha para comprar los boletos de Kimetsu no Yaiba

A través de sus canales oficiales y redes sociales, Crunchyroll dio a conocer por fin la fecha de preventa para Demon Slayer: El Castillo Infinito.

De acuerdo a su publicación, los boletos para ver la película de Demon Slayer: El Castillo Infinito en México, estarán en preventa a partir del próximo 15 de agosto.

Cabe mencionar que el estreno de Demon Slayer: El Castillo Infinito en México y cines de Latinoamérica será el próximo 11 de septiembre.

Por lo que la preventa que comenzará la siguiente semana estará a menos de un mes del estreno de la nueva película de Kimetsu no Yaiba, la cual será una de las cintas que finalizará el exitoso anime.

Demon Slayer: El Castillo Infinito se estrenará en las salas de cine de Cinemex y Cinépolis en México pero ¿cuál será su precio?

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito (@DemonSlayerSc / Tomada de X)

Este es el precio de la preventa para Demon Slayer: El Castillo Infinito

Este 8 de agosto se reveló a través de Crunchyroll que el próximo 15 de agosto se llevará a cabo la preventa de Demon Slayer: El Castillo Infinito.

Pero ¿cuál será el precio de venta por los boletos para la nueva película de Kimetsu no Yaiba?

El precio de los boletos para la película de Demon Slayer: El Castillo Infinito, dependerá de cada complejo, el cual varía dependiendo del cine y del área en el que se encuentre.

Por lo que podría variar desde los 60 hasta los 100 pesos aproximadamente, también dependiendo de en qué cadena se compre la preventa para Demon Slayer: El Castillo Infinito.

De momento habrá que esperar hasta el próximo 15 de agosto para poder comprar y reservar tu lugar para ver Demon Slayer: El Castillo Infinito, la nueva película de Kimetsu no Yaiba en México.

La cual, como ya se explicó, se estrenará hasta el próximo 11 de septiembre; es decir a casi un mes de su llegada.