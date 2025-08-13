Demon Slayer: El Tren Infinito rompe récord de asistencia con más de 1 millón boletos vendidos tras su reestreno en cines de México.

A su vez, Kimetsu no Yaiba: Mugen Train se posiciona como el séptimo mejor estreno de la semana en México y en las primeras posiciones como la película de anime más vista en el país.

Demon Slayer Tren Infinito (Demon Slayer / Instagram)

Demon Slayer: El Tren Infinito rompe récord de asistencia en reestreno en cines de México

A través de redes sociales, Konnichiwa Festival confirmó, Demon Slayer: El Tren Infinito superó la impresionante cifra de 1 millón de boletos vendidos en México en su regreso a cines.

Demon Slayer Tren Infinito supera 1 millón de asistentes (Konnichiwa Festival / Instagram)

La película de Kimetsu no Yaiba: Mugen Train regresó a los cines de México el 7 de agosto de 2025, como parte de la celebración de su quinto aniversario.

Este reestreno fue organizado por Aniplex y Konnichiwa Festival como un evento previo al estreno de Demon Slayer: El Castillo Infinito.

¡Haz arder tu corazón!🔥⚔️😈 ¡Revive y celebra el 5to Aniversario de #DemonSlayer #MugenTrain en cines en Latinoamérica! ¡Comenzamos el 7 de Agosto! ¡Muy pronto más detalles! pic.twitter.com/sOv28zIz0q — Konnichiwa! (@KonnichiwaFest) June 2, 2025

Demon Slayer: El Tren Infinito permanecerá una semana más en cines

Konnichiwa Festival dio a conocer en redes sociales, este récord llevó a que la película de Demon Slayer: El Tren Infinito extendiera su exhibición por una semana más en las salas de cines en México.

Por lo que el último día -hasta el momento- para disfrutar de este reestreno, será hasta el 24 de agosto de 2025.

Demon Slayer Tren Infinito permanece una semana más en cines de México (especial)

¿Cuánto se recaudó en el estreno original de Demon Slayer: El Tren Infinito?

En su estreno original en 2021, Demon Slayer: El Tren Infinito recaudó 25 millones de pesos con 311 mil espectadores en su primer fin de semana; esto la convirtió en la cuarta película de anime más vista en la historia de México en ese momento.

En comparación con el reestreno, en su primer fin de semana (del 7 al 10 de agosto de 2025), Kimetsu no Yaiba: Mugen Train recaudó 12.2 millones de pesos.

Asimismo, Tren Infinito se posicionó como el séptimo mejor estreno de la semana en México.