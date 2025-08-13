¿A qué hora es la preventa de Demon Slayer: El Castillo Infinito? Cinépolis y Cinemex ya dieron a conocer los horarios en los cuáles habilitarán las compras para Kimetsu no Yaiba.

El próximo 11 de septiembre se estrenará la nueva película de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer: El Castillo Infinito, y ya hay fecha y hora para la preventa de boletos.

¿A qué hora es la preventa de Demon Slayer: El Castillo Infinito en Cinépolis y Cinemex?

A través de redes sociales, Cinépolis y Cinemex ya revelaron la fecha y hora para la preventa de Demon Slayer: El Castillo Infinito, la nueva película que llegará a México de Kimetsu no Yaiba.

De acuerdo con sus publicaciones oficiales, la preventa de Demon Slayer: El Castillo Infinito tanto para Cinépolis como Cinemex será el próximo 15 de agosto a las 9:00 am hora CDMX.

Por lo que el próximo viernes 15 de agosto se podrán conseguir los boletos en preventa para poder ver la primera de las tres películas de Demon Slayer: El Castillo Infinito.

Pues Demon Slayer: El Castillo Infinito marcará el principio del final del anime de Kimetsu no Yaiba, el cual llegó en 2019.

Demon Slayer: El Castillo Infinito tendrá un evento especial

Se confirmó la hora de la preventa para conseguir los boletos de Demon Slayer: El Castillo Infinito en Cinépolis y Cinemex, la cual será el próximo viernes 15 de agosto a las 9:00 am hora CDMX.

Pero además de la preventa de boletos para Demon Slayer: El Castillo Infinito, la película de Kimetsu no Yaiba tendrá un evento especial.

Este se llevará a cabo el próximo 7 de septiembre en Parque Toreo, y la preventa de boletos también estará disponible el 15 de agosto, pero a partir de las 12:00 am.

Se espera que esté la presencia de talento del doblaje latino y doblaje japonés de los personajes de Demon Slayer: El Castillo Infinito.