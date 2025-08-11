Se reveló una palomera de Demon Slayer: El Castillo Infinito pero ¿se venderá en México? Te decimos todo lo que se sabe de este coleccionable de Kimetsu no Yaiba.

Tras el reestreno de Demon Slayer: El Tren Infinito y la próxima llegada de la nueva película de Kimetsu no Yaiba: El Castillo Infinito, muchos se preguntan si habrá o no coleccionables.

Esta es la palomera de Demon Slayer: El Castillo Infinito

A través de redes sociales, se reveló una palomera de Demon Slayer: El Castillo Infinito pero ¿se venderá en México?

Las redes sociales de Vasos de Cine y Coleccionables , las cuales se dedican a dar anuncios y primicias acerca de coleccionables, subieron un video de una palomera de Demon Slayer: El Castillo Infinito.

Sin embargo, no se ofrecieron más detalles de esta palomera de Demon Slayer: El Castillo Infinito, ni de qué cine o país era; aunque en los comentarios aseguran que podría tratarse del coleccionable de Cinemark, Estados Unidos y no hay un precio oficial.

Lo único que puede apreciarse en estas imágenes es que esta palomera de Demon Slayer: El Castillo Infinito tiene una forma cúbica y en cada cara, un personaje distinto de Kimetsu no Yaiba:

Inosuke Hashibira

Zenitsu Agatsuma

Tanjiro Kamado

Giyu Tomioka

Además, el atractivo de esta palomera de Demon Slayer: El Castillo Infinito, es que cuenta con un reflector y una luz interior.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 (SEGA)

¿Cuándo se estrena Demon Slayer: El Castillo Infinito en cines?

Una de las películas que sin duda alguna esperan los fans con ansias, es la de Demon Slayer: El Castillo Infinito.

Pues esta cinta será el comienzo que marcará el final del anime que comenzó en 2019 y que ha ganado millones de fans en todo el mundo.

De hecho, la película de Demon Slayer: El Tren Infinito que tuvo su reestreno el pasado 7 de agosto por su quinto aniversario, se convirtió en la película más taquillera de la historia en Japón y de habla no inglesa.

Ahora se espera un éxito similar con Demon Slayer: El Castillo Infinito, la cual llegará a los cines el próximo 11 de septiembre, y cuya preventa en cines de Latinoamérica comenzará el 15 de agosto.