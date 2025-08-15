Este 15 de agosto se celebra el Día del Cine Mexicano, pero además también se festejan las siguientes efemérides:

Día Mundial de la Relajación

Día Mundial del Reiki

Asunción de la Virgen María

Día del Canto a la Luna

Día de la Camisa Hawaiana

Día de Kool Aid

Este 15 de agosto se celebra el Día del Cine Mexicano, el cual se estableció para conmemorar la primera proyección pública de cine en el país.

También el Día Mundial de la Relajación se celebra este 15 de agosto, una efeméride que hasta el día de hoy no se sabe cómo o cuándo surgió, pero que conmemora estar libre del estrés.

El Día Mundial del Reiki también se celebra este 15 de agosto, al ser el aniversario de su descubridor moderno: el Sensei Mikao Usui.

Por otro lado, este 15 de agosto se celebra en el calendario católico la Asunción de la Virgen María quien, de acuerdo con la historia, fue llevada en cuerpo y alma al cielo.

Igualmente, este 15 de agosto es el Día del Canto a la Luna, un evento anual que conjuga a miles de personas en todo el mundo -especialmente en Estados Unidos-, en un evento anual inspirado en Stemilt’s, el fruticultor de Wenatchee, Washington.

También este 15 de agosto es el Día de la Camisa Hawaiana al ser el tercer viernes de agosto y siendo un día oficial en Hawái.

Finalmente el Día de Kool Aid se celebra en el segundo fin de semana de agosto que coincide con el primer día de los Días de Kool Aid, que se celebra desde el 19 al 21 de agosto: este 2025 se festeja este 15 de agosto.

El 15 de agosto es el Día del Cine Mexicano

Esta efeméride del Día del Cine Mexicano este 15 de agosto que conmemora la primera proyección pública de cine en el país.

Esto precisamente ocurrió un 15 de agosto pero de 1896 en la Ciudad de México, por lo que ahora el Día del Cine Mexicano promueve y reconoce a la industria cinematográfica mexicana.

Para este 2025, la celebración del Día del Cine Mexicano se extenderá hasta el 31 de agosto con una selección de 20 películas: 10 largometrajes y 10 cortometrajes que se proyectarán en:

Cine Triciclo Ambulante en la Estación en Chiapas

Kinoki en comunidades en Chiapas

CINEMAUNDER en el Estado de México

Cine Mayahuel en Jalisco

Cineka en Jalisco

Nayarlab en Nayarit

Cine en el Parque Monterrey en Nuevo León

Cine Raíces en Sonora

Combiscopio Comunitario en Veracruz

Cinema Toh en Yucatán

Esto serán los 10 cortometrajes que se presentarán durante la celebración del Día del Cine Mexicano del 15 al 31 de agosto:

Linaje o la desaparición de los reyes (2024), de Hibrahim Bañuelos Bajudh (2023), de Carlos Matienzo Serment Memoria de un cuerpo desplazado (2024), de Mariana Mendivil Teatro Jarillas: Un sueño cumplido (2025), de Eliana Gilet y Axel Hernández Patrona (2023), de Fanie Soto Huachinango rojo (2023), de Cinthya Toledo El alma de los cerros (2023), de Itzel Yuleymi Ruiz Fuentes La certeza. Historias para no olvidar (2024), de Yolliztli Ruiz La piñata (2020), de Verónica Ramírez Vientre de luna (2024), Liliana K’an

Estos son los 10 largometrajes que se proyectarán durante los festejos del Día del Cine Mexicano:

Zapata: la tierra es de quien la compra (2023), de Arturo Montero

Corazón de mezquite (2019), de Ana Laura Calderón

Marino y los Auténticos (2024), de Cristóbal Jasso

Un día sin mexicanos (2004), de Sergio Arau

Río de sapos (2024), de Juan Carlos Nuñch

Negra (2020), de Medhin Tewolde Serrano

El reino de Dios (2022), de Claudia Sainte-Luce

La Montaña (2023), de Diego Osorno

La falla (2024), de Alana Simões

Binnigula’sa’: Los antiguos zapotecas (2024), de Jorge Ángel Pérez

Nostalgia del canto clásico popular mexicano en radio, cine y televisión

Este 15 de agosto es el Día Mundial de la Relajación

Otra de las efemérides de este 15 de agosto es el Día Mundial de la Relajación, la cual coincide justo con las vacaciones de verano.

Pues se trata de visibilizar lo dañino que el estrés puede ser para la salud en las personas, desencadenando problemas como presión alta, problemas cardíacos, obesidad e incluso diabetes.

Es por eso que recomienda desconectarse de la rutina diaria para desconectarse del trabajo y todo lo que pueda provocar estrés y tomar un tiempo para relajarnos y reordenar las funciones y procesos biológicos del cuerpo.

Este 15 de agosto es el Día Mundial de la Relajación (Anthony Tran / Unsplash)

Hoy 15 de agosto es el Día Mundial del Reiki

También este 15 de agosto se celebra el Día Mundial del Reiki, en conmemoración del Sensei Mikao Usui, quien es considerado como el padre del reiki moderno.

Pues se dice que fue quien redescubrió la práctica de sanación que usa la energía universal o “chi”, una técnica que viene de una época milenaria.

En ese sentido, se entiende como Reiki a una forma de terapia de energía, la cual implica la transferencia de energía curativa a través de las manos por parte de quien da esta terapia hacia los pacientes.

Este 15 de agosto es el Día Mundial del Reiki (Katherine Hanlon / Unsplash )

La Asunción de la Virgen María es este 15 de agosto

Otro de los festejos de este 15 de agosto es el el de la Asunción de la Virgen María en el calendario católico,

Pues de acuerdo con la tradición religiosa, la Asunción de la Virgen María es la fecha en la cual el cuerpo y alma de María fueron llevados al cielo al final de su vida terrenal.

En 1950, la festividad de la Asunción de la Virgen fue declarada dogma de fe por el Papa Pío XII.

La Asunción celebra la subida de María al cielo, y destaca su pureza y rol como Madre de Dios.

Asunción de la Virgen María (Pixabay)

El Día del Canto a la Luna es este 15 de agosto

También este 15 de agosto es el Día del Canto a la Luna, un evento que se celebra de manera anual inspirado en el fruticultor Stemilt de Wenatchee, Washington.

De acuerdo con la leyenda, cosechar cerezas cerca de la luna llena las hace más dulces.

Pues aseguran que la atracción gravitacional de la luna, logra enriquecer a las raíces de los árboles de las cerezas.

Día del Canto a la Luna (Alexander Andrews / Unsplash )

También este 15 de agosto es el Día de la Camisa Hawaiana

Otra de las festividades que se celebran este 15 de agosto, es el Día de la Camisa Hawaiana.

Esta festividad se celebra cada tercer viernes de agosto y este año, se festeja este 15 de agosto, siendo el día en el que Hawái se unió a los Estados Unidos el estado número 50 del país.

Hawái fue anexado a los Estados Unidos en el siglo XIX, uno de los destinos tropicales más visitados en el mundo.

En ese sentido, Hawái se compone de 8 islas:

Hawái Maui Kahoʻolawe Lānaʻi Molokaʻi Oʻahu Kauaʻi Niʻihau

Se estima que el estado de Hawái alberga a aproximadamente 1.5 millones de estadounidenses.

Día de la Camisa Hawaiana (Carlos Torres / Unsplash)

El Día de Kool Aid se festeja hoy, 15 de agosto

Finalmente se celebra este 15 de agosto el Día de Kool Aid, una bebida similar al refresco que es considerado como el oficial de Nebraska.

En ese sentido, Kool-Aid es una marca estadounidense de polvo para preparar bebidas, misma que fue comprada por Kraft Heinz.

Sin embargo, el Kool-Aid fue inventado por Edwin Perkins en Hastings, Nebraska quien en 1927 desarrolló un método para eliminar el líquido Fruit Smack, dando como resultado polvo Kool-Aid.

En 1929, Kool-Aid comenzó a distribuirse en tiendas de comestibles y en 1931, debido a la alta demanda, Perkins se concentró en Kool-Aid y trasladó la producción a Chicago.

En 1953, Perkins vendió Kool-Aid a General Foods y en menos de un año, se introdujo la conocida marca registrada de la Jarra con Cara Sonriente, y después llegó el Hombre de Kool-Aid.