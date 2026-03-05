La tortilla de maíz ha sido la protagonista en la mesa de las familias mexicanas por generaciones. Sin embargo, más allá de la tradición, destaca por ser uno de los alimentos más completos en la dieta cotidiana, al aportar energía, nutrientes esenciales y múltiples beneficios a la salud.

En el mercado nacional, el 70% de las tortillas se elaboran en tortillerías tradicionales, mientras que el 30% restante se produce con harina de maíz nixtamalizado de empresas como Maseca, Harimasa y Cargill, las cuales mantienen los estándares nutricionales del grano.

Tortillas de maíz: Fuente de energía y salud ósea para la familia

La nutrióloga Tania Soto explica que la tortilla elaborada con harina de maíz nixtamalizado aporta carbohidratos complejos. Esto permite que la energía se libere de forma gradual, evitando picos bruscos de glucosa y favoreciendo una sensación de saciedad más prolongada.

De acuerdo con la especialista, esta liberación lenta es especialmente útil para niños y adolescentes en desarrollo. Además, el proceso de nixtamalización mejora la biodisponibilidad del calcio, mineral fundamental para la salud ósea y muscular en el embarazo y la adultez mayor.

La tortilla no es solo un acompañamiento. Es una fuente importante de energía que, bien integrada, puede formar parte de un patrón alimentario saludable. Tania Soto, nutrióloga.

Nutrientes ocultos: Del ácido fólico al complejo B

Otro aporte vital es la vitamina B9 o ácido fólico. Este nutriente es indispensable para la formación celular y el metabolismo en todas las etapas de la vida, no solo durante la gestación. Asimismo, su contenido de fibra previene el estreñimiento y mejora el control de porciones.

La experta añade que la tortilla es rica en vitaminas del complejo B (B1, B2, B3, B5 y B9), esenciales para el sistema nervioso. En cuanto a minerales, aporta magnesio, fósforo, potasio, hierro y zinc, elementos que favorecen las funciones inmunológicas y metabólicas.

Gracias a su accesibilidad y adaptabilidad, la tortilla puede integrarse en cualquier etapa de la vida. Aporta energía en la niñez, saciedad en adultos y es una opción de fácil digestión para personas mayores, lo que la consolida como un pilar de la gastronomía nacional.

Finalmente, Tania Soto recomienda acompañarla con proteínas magras, verduras y grasas saludables.