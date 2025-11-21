La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desplegó un operativo especial de monitoreo y verificación en Tulum, Quintana Roo, ante las denuncias de visitantes y habitantes sobre incrementos injustificados en productos básicos y servicios turísticos.

Profeco detecta precios elevados en Parque Jaguar

En coordinación con acciones de la Secretaría de Turismo (Sectur) y el Gobierno de Quintana Roo, se realizó un levantamiento de precios mediante el programa “Quién es Quién en los Precios (QQP)”, con visitas a 29 establecimientos: cinco tiendas de autoservicio, cinco tiendas de conveniencia, cinco farmacias, cinco hoteles y nueve restaurantes y cafeterías.

En el Parque Jaguar se supervisaron 22 establecimientos entre hoteles, clubes de playa y restaurantes. En los hoteles se detectaron precios considerablemente altos:

Habitación sencilla: promedio de $3,577.50, con un mínimo de $1,200.00 y un máximo de $10,569.00. El precio más elevado fue el del hotel Mi Amor.

Habitación doble: promedio de $4,771.94, con un rango de $2,200.00 a $13,860.00, siendo Diamante K el de mayor costo.

Estos precios superan ampliamente los del centro de Tulum, donde una habitación sencilla cuesta entre $600.00 y $1,200.00, y una doble entre $700.00 y $1,400.00.

Profeco suspende hoteles por incurrir en irregularidades

Por diversas violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), la Profeco colocó sellos de suspensión en los hoteles:

Diamante K

Pocna Tulum

Villa Pescadores

Cabañas Playa Condesa Tulum

Las faltas incluyeron: no exhibir tarifas, carecer de términos y condiciones de servicio, inducir al pago de propina, no entregar comprobantes de hospedaje, menús sin precios o exhibidos en moneda extranjera, y platillos sin descripción en español.

Los hoteles Kore Tulum y Villa Miramar Tulum se encontraron sin actividad; en el primero se informó cierre por baja ocupación desde junio.

Por otra parte, el personal de Profeco detectó precios elevados en alimentos de consumo frecuente:

Guacamole: hasta $280.00, promedio $226.92.

Hamburguesa sencilla: más de $400.00, con promedio de $348.18.

Tres tacos: hasta $400.00, promedio $306.31.

Orden quesadillas: entre $120.00 y $290.00, promedio $201.25.

Profeco lleva a cabo verificaciones y vigilancias adicionales

Además, se realizaron ocho verificaciones y siete acciones de vigilancia en supermercados, farmacias, abarrotes y restaurantes, donde se detectaron irregularidades como falta de exhibición de precios y omisiones en información de garantías y devoluciones. Varias tiendas fueron suspendidas, excepto Farmacon.

También se monitorearon precios en OXXO, GO MART y 7 Eleven. La Profeco encontró que:

Los precios en Tulum son mayores al promedio nacional.

GO MART presenta los costos más altos entre las tres cadenas.

La Profeco reiteró que continuará defendiendo los derechos de las personas consumidoras a través de sus 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco), el Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 y 800 962 8000) y sus redes sociales oficiales.