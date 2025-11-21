La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desplegó un operativo especial de monitoreo y verificación en Tulum, Quintana Roo, ante las denuncias de visitantes y habitantes sobre incrementos injustificados en productos básicos y servicios turísticos.
Profeco detecta precios elevados en Parque Jaguar
En coordinación con acciones de la Secretaría de Turismo (Sectur) y el Gobierno de Quintana Roo, se realizó un levantamiento de precios mediante el programa “Quién es Quién en los Precios (QQP)”, con visitas a 29 establecimientos: cinco tiendas de autoservicio, cinco tiendas de conveniencia, cinco farmacias, cinco hoteles y nueve restaurantes y cafeterías.
En el Parque Jaguar se supervisaron 22 establecimientos entre hoteles, clubes de playa y restaurantes. En los hoteles se detectaron precios considerablemente altos:
- Habitación sencilla: promedio de $3,577.50, con un mínimo de $1,200.00 y un máximo de $10,569.00. El precio más elevado fue el del hotel Mi Amor.
- Habitación doble: promedio de $4,771.94, con un rango de $2,200.00 a $13,860.00, siendo Diamante K el de mayor costo.
Estos precios superan ampliamente los del centro de Tulum, donde una habitación sencilla cuesta entre $600.00 y $1,200.00, y una doble entre $700.00 y $1,400.00.
Profeco suspende hoteles por incurrir en irregularidades
Por diversas violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), la Profeco colocó sellos de suspensión en los hoteles:
- Diamante K
- Pocna Tulum
- Villa Pescadores
- Cabañas Playa Condesa Tulum
Las faltas incluyeron: no exhibir tarifas, carecer de términos y condiciones de servicio, inducir al pago de propina, no entregar comprobantes de hospedaje, menús sin precios o exhibidos en moneda extranjera, y platillos sin descripción en español.
Los hoteles Kore Tulum y Villa Miramar Tulum se encontraron sin actividad; en el primero se informó cierre por baja ocupación desde junio.
Por otra parte, el personal de Profeco detectó precios elevados en alimentos de consumo frecuente:
- Guacamole: hasta $280.00, promedio $226.92.
- Hamburguesa sencilla: más de $400.00, con promedio de $348.18.
- Tres tacos: hasta $400.00, promedio $306.31.
- Orden quesadillas: entre $120.00 y $290.00, promedio $201.25.
Profeco lleva a cabo verificaciones y vigilancias adicionales
Además, se realizaron ocho verificaciones y siete acciones de vigilancia en supermercados, farmacias, abarrotes y restaurantes, donde se detectaron irregularidades como falta de exhibición de precios y omisiones en información de garantías y devoluciones. Varias tiendas fueron suspendidas, excepto Farmacon.
También se monitorearon precios en OXXO, GO MART y 7 Eleven. La Profeco encontró que:
- Los precios en Tulum son mayores al promedio nacional.
- GO MART presenta los costos más altos entre las tres cadenas.
La Profeco reiteró que continuará defendiendo los derechos de las personas consumidoras a través de sus 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco), el Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 y 800 962 8000) y sus redes sociales oficiales.