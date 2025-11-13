El acceso a las playas en el Parque Jaguar en Tulum se retomó. Claudia Sheinbaum dio orden de que el acceso sea gratis porque son públicas en Quintana Roo.

Josefina Rodríguez Zamora, la secretaria de Turismo, compartió que la playa pública en Tulum fue abierta y el acceso será gratis los 365 días del año.

Tulum abre playa pública con acceso gratis, según órdenes de Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ordenó que el acceso a las playas debe ser público y gratuito por lo que ahora tocó a Tulum la apertura de una.

Josefina Rodríguez Zamora, la secretaria de Turismo del gobierno federal, informó que esta playa en Tulum estará abierta los 365 días del año por ser un derecho “no un privilegio”.

Asimismo, se detalló que a esta playa podrán ingresar gratis tanto mexicanos como extranjeros.

Acompañada de Mara Lezama Espinosa, la gobernadora de Quintana Roo, es que compartieron que esta playa en Tulum está en el Parque Jaguar.

Parque Jaguar, zona arqueológica en Tulum. (Elizabeth Ruiz/Cuartoscuro / Elizabeth Ruiz)

Zamora señaló que serán dos accesos los -hasta ahora- dados para la playa, mismos que cuentan con indicaciones a seguir para acceder y no irrumpir “la flora y la fauna”.

Por otra parte, Zamora señaló que es la primera vez que Tulum tiene acceso gratuito “en la zona hotelera”, siendo Playa Conchita el segundo de ellos.

¡Día histórico para Tulum! 🌴



Por instrucción de la presidenta @Claudiashein, se habilitaron más accesos públicos y gratuitos a las playas. Porque el acceso a la playa es un derecho, no un privilegio.



El Gobierno de México impulsa un turismo inclusivo, responsable y sostenible… pic.twitter.com/mGJaLwPB91 — Josefina Rodríguez Zamora (@josefinarodzam) November 13, 2025

Playa en Parque Jaguar de Tulum había causado manifestaciones

El acceso a la playa del Parque Jaguar en Tulum fue abierto por orden de Claudia Sheinbaum, mismo hecho causó manifestación antes.

Desde agosto de 2025 manifestantes se reunieron para quejarse de que el acceso a la playa por el Parque Jaguar había sido restringido por operadores privados.