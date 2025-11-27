Roberto Palazuelos -de 58 años de edad- aclaró las razones por las que suspendieron el hotel Diamante K en Tulum.

Profeco suspendió el hotel Diamante K por, presuntamente, tener precios excesivos, ya que cobraba más de 4 mil pesos por una habitación doble.

Roberto Palazuelos aclara por qué suspendieron su hotel Diamante K

En una conversación con Gustavo Adolfo Infante -de 60 años de edad- Roberto Palazuelos reveló los motivos por los que suspendieron su hotel Diamante K ubicado en Tulum, Quintana Roo.

Roberto Palazuelos dijo que lo sancionaron por no exhibir los mililitros de sus bebidas en la carta de su restaurante.

¡SUSPENDEN hotel de #RobertoPalazuelos! Él aclara los motivos: "No hubo ningún abuso de tarifas"#DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: : https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/VSAABVCrKu — De Primera Mano (@deprimeramano) November 27, 2025

Y porque las camaristas colocaban sobres para solicitar propinas a los huéspedes, ya que el cliente no está obligado a dar propina.

“Hubo un operativo dentro del Parque Nacional de Tulum, pero al Diamante K la única anomalía que le encontraron fue que no tenía los mililitros en el menú y también que las camarista ponía sobre de propinas” Roberto Palazuelos

Roberto Palazuelos asegura que su hotel no abusa de las tarifas como se ha manejado en varios medios.

“El Diamante K tiene 30 años abierto, es un lugar sumamente exitoso y de mis hoteles es el más económico. No hay ninguna sanción mayor” Roberto Palazuelos

El empresario menciona que Diamante K es uno de sus hoteles más económicos y tiene 30 años de éxito.

Hotel Diamante K en Tulum (@hoteldiamantek / Instagram)

Roberto Palazuelos es criticado por cobrar excesivamente en sus negocios

En octubre de 2025, Roberto Palazuelos fue criticado por los altos costos de su taquería en Tulum.

Un taco puede costar hasta 300 pesos, pero Roberto Palazuelos se justificó mencionando que ofrecía alimentos de calidad.

El famoso aseguró que además de los alimentos, él vende experiencias y por eso suelen tener costos elevados sus negocios.

A pesar de las críticas a sus negocios, Roberto Palazuelos presume que tiene éxito.

Incluso, niega que Tulum viva una crisis, luego de que se asegurara que los turistas ya no visitaban el lugar por sus altos costos y malos tratos.

Inspectores de la Profeco han realizado revisiones en hoteles y restaurante de Tulum, con el fin de evitar abusos como cobros en dólares o menús en inglés.

Este tipo de prácticas, así como el cobro de cobros excesivos vulneran los derechos de los consumidores.