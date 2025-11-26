Una nueva polémica ha estallado en torno a los cobros abusivos en sitios turísticos de México, luego que un grupo de turistas argentinos denunciaron una estafa de parte de un restaurante en Isla Mujeres, en Quintana Roo.

Por lo que menciona uno de estos turistas argentinos, la gente del restaurante de Isla Mujeres no les dieron información clara sobre los costos del lugar.

¿Cómo quisieron estafar a los turistas argentinos en Isla Mujeres?

De acuerdo con un video que circula en redes sociales, los turistas argentinos se dispusieron a comer en un restaurante en Isla Mujeres, que en inicio parecía normal.

Uno de los turistas contó que fueron acomodados en un lugar con sombra por parte del restaurante en Isla Mujeres; posteriormente, se les acercaron y mencionaron que la comida y bebida era aparte.

Hasta ahí todo iba bien, entendían el por qué de lo anterior y estaban de acuerdo; sin embargo, también les señalaron que les cobrarían el 15% de propina obligatoria debido a que eran 40 personas.

Esto ya no fue del agrado de los turistas, quienes pidieron una explicación al respecto, además de ofrecer una solución repartiéndolos en diferentes mesas, algo que no aceptaron en el local.

Debido a esto decidieron levantarse y retirarse del lugar, pues consideraban que los cobros eran una estafa.

Los turistas argentinos han recibido apoyo debido a la estafa en Isla Mujeres

Luego de que el video de la estafa a los turistas argentinos se hiciera viral, mucha gente les ha dado su apoyo por lo sucedido en Isla Mujeres, señalando que es una práctica común en sitios turísticos de Quintana Roo.

Aplauden que los turistas argentinos no hayan aceptado la estafa del restaurante en Isla Mujeres, pues en ocasiones otros locales en Quintana Roo avisa de sus costos hasta que los clientes ya consumieron.

Señalando que prácticamente en casi todas las playas de Quintana Roo es igual, donde no hay quien regule a los locatarios y las autoridades brillan por su ausencia.

Recordando el caso de Tulum donde debido a estos abusos, el lugar está casi desierto actualmente.